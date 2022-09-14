Manavoğlu: Gelişimi sevinçle izliyoruz

Manavoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı KKTC Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Talip Sancar'ın ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sevgili Talip Sancar'la vakfın çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemde savunma sanayinde yakalamış olduğu gelişimi sevinçle izlediğimizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi savunma araçlarını üretmesinin ve aynı zamanda da bu ürünleri diğer ülkelere ihraç etmekte başarılı olmasının gururunu yaşadığımızı aktardım.

Bu ziyareti vesilesiyle bize takdim etmiş olduğu anı plaketimizi alarak teşekkür ettim.

Bu fırsatı değerlendirerek ben de Talip Sancar beye babam Ahmet Sanver'in Kıbrıs Türk mücadele tarihinde ve ticari hayatında yaşadığı anılarından derlediği kitaplarını armağan ettim.