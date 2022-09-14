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Manavoğlu: Gelişimi sevinçle izliyoruz

HP 9. Dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı KKTC Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Talip Sancar'ın ziyaretinin ardından açıklama yaptı.

14 Eylül 2022 Çarşamba 20:11
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Manavoğlu: Gelişimi sevinçle izliyoruz


Manavoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı KKTC Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Talip Sancar'ın ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sevgili Talip Sancar'la vakfın çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemde savunma sanayinde yakalamış olduğu gelişimi sevinçle izlediğimizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi savunma araçlarını üretmesinin ve aynı zamanda da bu ürünleri diğer ülkelere ihraç etmekte başarılı olmasının gururunu yaşadığımızı aktardım.
Bu ziyareti vesilesiyle bize takdim etmiş olduğu anı plaketimizi alarak teşekkür ettim.
Bu fırsatı değerlendirerek ben de Talip Sancar beye babam Ahmet Sanver'in Kıbrıs Türk mücadele tarihinde ve ticari hayatında yaşadığı anılarından derlediği kitaplarını armağan ettim.

Son Güncelleme: 14.09.2022 20:26
Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver ManavoğluMilletvekiliHalkın PartisiTürk Silahlı Kuvvetleri
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