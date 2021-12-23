Künye
Kıbrıs 10
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl...
Bahçesine giren köpeği vurdu
Bahçesine giren köpeği vurdu
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Husumetlisini sırtından bıçakladı!
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
banner107
Flaş Haber
Doğancı’da ani ölüm!
Kapat

Manavoğlu: Hep birlikte bu günleri aşacağız

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “iş yerlerinin kepenk kapatmaması ve vatandaşın alım gücünün korunması noktasında bir denge sağlanması gerektiğini” söyledi.

23 Aralık 2021 Perşembe 19:00
44 Okunma
Manavoğlu: Hep birlikte bu günleri aşacağız
banner108

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “iş yerlerinin kepenk kapatmaması ve vatandaşın alım gücünün korunması noktasında bir denge sağlanması gerektiğini” söyledi.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, HP Milletvekili Manavoğlu, “Tüm kesimler için ekonomide dengenin ancak toplumsal bir mutabakatla sağlanabileceğini” belirtti.
Manavoğlu’nun açıklamasının şu ifadelere yer verildi:
“Dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik sıkıntıları çok daha ağır yaşayacağımız günler bizleri bekliyor. Dün, pandeminin ilk aylarında gösterdiğimiz toplumsal mücadele ve kriz yönetimi ile başarı göstermiş bir halkız. Bugün, bu mücadelenin çok daha çetin ve dikkatli sürdürülmesi gerekiyor. Bir yandan esnafın, sanayicinin, yerli üreticimizin kepenk kapatmaması, bir yandan da vatandaşın alım gücünün korunmasının dengesini sağlamak gerekiyor. Toplumsal mutabakatla bu mümkündür. Hep birlikte bu günleri aşacağız.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de son 24 saatte 978 yeni vaka tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti
Güney'de son 24 saatte 978 yeni vaka tespit edildi, 1 kişi hayatını kaybetti
GİKAD, çözüm odaklı her çalışmanın içinde yer almaya hazır olduğunu açıkladı
GİKAD, çözüm odaklı her çalışmanın içinde yer almaya hazır olduğunu açıkladı
Covid’den bir ölüm daha!
Covid’den bir ölüm daha!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim