Manavoğlu: Hep birlikte bu günleri aşacağız

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “iş yerlerinin kepenk kapatmaması ve vatandaşın alım gücünün korunması noktasında bir denge sağlanması gerektiğini” söyledi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, HP Milletvekili Manavoğlu, “Tüm kesimler için ekonomide dengenin ancak toplumsal bir mutabakatla sağlanabileceğini” belirtti.

Manavoğlu’nun açıklamasının şu ifadelere yer verildi:

“Dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik sıkıntıları çok daha ağır yaşayacağımız günler bizleri bekliyor. Dün, pandeminin ilk aylarında gösterdiğimiz toplumsal mücadele ve kriz yönetimi ile başarı göstermiş bir halkız. Bugün, bu mücadelenin çok daha çetin ve dikkatli sürdürülmesi gerekiyor. Bir yandan esnafın, sanayicinin, yerli üreticimizin kepenk kapatmaması, bir yandan da vatandaşın alım gücünün korunmasının dengesini sağlamak gerekiyor. Toplumsal mutabakatla bu mümkündür. Hep birlikte bu günleri aşacağız.”