GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL HABER



"PARTİ İÇERİSİNDE ÇOK CİDDİ ANTİ DEMOKRATİK BİR SÜREÇ İZLENDİ"

Halkın Partisi 9'uncu Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu oldu. Manavoğlu programda ilk olarak Halkın Partisi'nden istifasını değerlendirdi. "Parti içerisinde çok ciddi anti demokratik bir süreç izlendi" diyen Mavanoğlu, parti içerisinde kimsenin fikrinin alınmadan hareket edildiğini anlattı.

Manavoğlu, "Parti içinde biz bunları düzeltmek ve birlikte yol yürüyebilmek için çalışma yaptık. Başkanla da görüştük ancak hiçbir yaklaşım sağlayamadık. 3 isim istifa etmeye karar verdik, ardından 64 kişi de bizle beraber istifa etti. Parti içerisinde hala istifa etmek isteyen kişiler var" dedi.

Manavoğlu, istifaları sonrası partinin yaptığı açıklamayı da "talihsiz" olarak nitelendirdi. Manavoğlu, “Herkes kendine yakışan açıklamaları yapıyor” ifadelerini kullandı. "Kamuoyundan yeni bir parti kurmamız için baskı var" diyen Manavoğlu, çeşitli önerilerle yeni çalışmalar yaparak bazı adımlar atacaklarını kaydetti.

“HALKIN PARTİSİ CİDDİ ANLAMDA KAN KAYBETTİ!”

Halkın Partisi'nin ciddi anlamda kan kaybettiğini dile getiren Manavoğlu, partinin geldiği durumdan ötürü üzgün olduğunu kaydetti. 'Ülke için ciddi bir kayıp' diyen Manavoğlu, şunları kaydetti:

"Ülke şu anda sahipsiz durumda ve Halkın Partisi'nin bu durumda olması çok üzücü. Toplum güven problemi yaşıyor. Toplumun mevcut partilere karşı güveni kalmadı. Toplum yaşananlardan sonra herkesin misyonunun ne olduğunu anlayacaktır. Doğru yolu hep beraber bulacağız. Şu anda dönüp bakıyoruz Milli mücadele konusunda naralar atanların devlete yaptıkları muamele sonrası ne hale geldikleri belli. Milli mücadeleye esas emek verenler bunu sorgulamaya başladı."

"ARTER VE DANA NEDEN ADAY OLUP ÇEKİLDİLER?"

İki Mağusa adayının yerel seçim yarışından çekilmesini de değerlendiren Manavoğlu, "iki adayın da kazanamayacağı belliydi" diye konuştu. Bu hamlelerin CTP'nin adayını güçsüzleştirmek adına yapıldığını belirten Manavoğlu, 'Dana ve Arter bir şeyler elde etmek için aday oldular. Sonra partileri istediklerini verdi ve yarıştan çekildiler' diye konuştu.