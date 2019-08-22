Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeşili de kırmızısı da sağlık deposu!
Yeşili de kırmızısı da sağlık...
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?

Manavoğlu: "Hibeler protokolden ayrılmalı"

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu açıklama yaptı

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:02
Manavoğlu: "Hibeler protokolden ayrılmalı"

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu,  KKTC’ye kaynak aktarmada hibelerin protokole bağlanmaması, protokole bağlanacak kredilerin netleştirilmesi ve muallakta kalmaması gerektiğini belirtti. 
Manavoğlu, ekonomik sıkıntıların aşılması ve ülkenin daha iyi bir geleceğe kavuşması için çalıştıklarını söyledi. 
Yazılı açıklama yapan Manavoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’yle imzalanan protokol konusunu da değerlendirerek, “500 senelik geçmişi olan bir Kıbrıs var.  Geçmişten günümüze Akdeniz’deki önemini düşündüğümüzde Türkiye’nin bakış açısı daha farklı olmalı diye düşünüyorum. Adadaki maddi problemlere daha fazla önem vermeli. Hibeler kesinlikle protokole bağlamamalı. Protokole bağlayacağı kredileri de netleştirmesi lazım, muallakta kalmaması gerekir.” ifadelerini kullandı.
“KENDİ KENDİNİ YÖNETME İFADESİNİN ALTI DOLDURULMALI”
Kaynak aktarımında yaşanan sıkıntıları gidermek için plan, program ve başka kaynaklara da ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Sanver şöyle devam etti: 
“Sadece yasa yapmakla da her şey bitmiyor. Yasaları yapıyoruz, komitelerde durmadan çalışıyoruz. Bunlar ekonomik sıkıntıları bertaraf etmeye şu an için yetmiyor. 750 milyon TL gibi bir rakama imza atıldı ama esas ihtiyaçları gidermek için bu para yeterli değil. Son 10 yılda hükümetlerin protokollere imza atıp yerine getirmemesi veya imza aşamasında çıkan krizler bazı güven problemlerine neden oldu. Yine de Türkiye Cumhuriyeti’nin bu süreci daha iyi yönetebileceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, eğer doğru bilgi almak istiyorsa ekonomik konularda buradaki hükümeti muhatap almalı. Türkiye Cumhuriyeti bütçeyi neden göstererek kaynak aktarımı sürecini uzattığı takdirde kendi başımızın çaresine bakmak zorundayız demektir. Öyle bir durumda KIB-TEK ve sendikalar gibi paydaşların sisteme nasıl bir katkı koyacaklarını merak ediyorum. Bu gemiyi nasıl yürüteceğimizi herkesin düşünmesi gerekiyor. Bu iş yalnızca işletmelerden vergi alarak olmaz. Kazanmıyorsa fazla vergi de veremez. ‘Kendi kendini yönetme’ ifadesinin altını doldurmak lazım. EL-SEN bir ara bir liste yapmıştı ama taleplerin ülke gerçekleriyle bağdaşması lazım. Kayıtdışılar için de özel birim oluşturup denetlemeler ve hesaplamalar yapılmaz ve vergi sistemini yaymak için uğraşılmazsa bir ilerleme kaydedilemez.”
“ÖNCE RUMLAR YÖNETİMİ VE ZENGİNLİĞİ PAYLAŞMAYI KABUL ETMELİ”
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazın şu anda Kıbrıs meselesinden çok daha önemli olduğunu kaydeden Manavoğlu, “Kıbrıs meselesinde hata yapılmamalı” dedi. 
Şu anki durumun çok iyi yönetilmesi gerektiğine işaret eden Manavoğlu, “2017’de çöken müzakere sürecini aynı yerden başlatmaya kalkarsak yeni bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Federasyonu hepimiz isteriz ama madem Kıbrıs Rum Yönetimi zenginliğini ve yönetimini paylaşmak istemiyor, aynı kafayla yürütülecek bir süreç sonuç vermeyecektir diye düşünüyoruz. Paylaşma konusunu çözmek için Birleşmiş Milletler ve garantörlerin Rum kesimini zorlaması lazım. Onlar kabul ettikten sonra müzakere aşamasına geçilsin.” ifadelerine yer verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ManavoğluHibeProtokolHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
Tatar ve Özersay Ankara yolcusu
Tatar ve Özersay Ankara yolcusu
Batı Nil Virüsü'nden bir ölüm daha
Batı Nil Virüsü'nden bir ölüm daha

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim