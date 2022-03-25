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Manavoğlu, HP Genel Sekreteri görevinden neden istifa etti?

Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

25 Mart 2022 Cuma 09:41
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Manavoğlu, HP Genel Sekreteri görevinden neden istifa etti?
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ÖZEL HABER

Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
Genel Sekreterliği bırakma nedenini açıklayan Manavoğlu, siyaseti bırakmadığını söyleyerek, “Sadece bir süre aktif siyasete ara verdim ama siyasete devam edeceğim. Özel hayatımdan ilgilenmem ve yoğunlaşmam gereken işler var. Bunun yanı sıra seçimler parti olarak çok da beklediğimiz gibi gelmedi. Partide bu nedenle bir yenilenme olması gerektiğini düşündüm. Bu nedenle de genel sekreterlik görevini devrettim. Biraz da partinin önünü açmak için görevi devretmek istedim. Önümüzdeki günlerde bir çalıştay yapılacak. Partinin örgütlenmesi ve muhalefet yapma modeli konularında nasıl bir şekil alınması gerektiği konularında bir çalışma yapacağız üyelerimizle beraber. Bu çalışma sonrasında çıkan raporlama neticesinde o şekilde devam etme planımız var. Bizi ciddi ve yoğun bir dönem bekliyor. Tüm bu çalışmaların içerisinde üye olarak bulunacağım. Bir değişiklik lazım ve bu değişiklik başlasın istedim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver ManavoğluGÜNDEM KIBRISHPÇiğdem Aydın
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