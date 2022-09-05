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Manavoğlu: Hükümet amatörce hatalar yapıyor

HP Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

05 Eylül 2022 Pazartesi 10:15
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Manavoğlu: Hükümet amatörce hatalar yapıyor


ÖZEL HABER

HP Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Yerel yönetimler reformu sırasında yaşananları değerlendiren Manavoğlu, “Yasayla alakalı uzun bir görüşme oldu ve dışarıda da eylemler vardı gergin anlar yaşandı. Bu süreç bağlanımda ve yasanın mecliste hazırlanması sırasında hatalar yapıldı. Ancak çalışanların haklarına zarar gelmeyeceğinin sözü verildiği için bu süreç uzamadı. Halk ise ekonomik sıkıntılar ile boğuşurken bu konuya çok fazla konsantre olamadı. O gece 9 maddede sıkıntı olduğunu söylüyordu muhalefet partileri. Bunun 8’i ile alakalı öneri verildi ve bu önerilerle birlikte bu sıkıntıları aştıklarını söylüyorlar. Tabi ki muhalefette bunu o kadar çok yükseltti ki anayasa mahkemesine gitmezse de olmaz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Manavoğlu, “Muhalefetin görevi hükümetin icraatlarını, hükümetin başarısız olması için engellemesi lazım. Bizdeki muhalefet anlayışı budur. Hükümet ne üretirse o süreci kendi lehine çevirecek bir pozisyona getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şu anda hükümeti n en büyük sıkıntısı yeteri kadar muhalefeti kucaklayıcı bir tavır sergileyemiyor ve amatörce hatalar yapıyor” eleştirilerinde bulundu.

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