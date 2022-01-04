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Manavoğlu: “Hükümet devekuşu gibi sessiz”

HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

04 Ocak 2022 Salı 09:47
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Manavoğlu: “Hükümet devekuşu gibi sessiz”
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ÖZEL HABER

HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Asgari ücret hakkında konuşan Manavoğlu, “Asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi lazım ve onunla birlikte yürümesi gerekiyor. Güvenli ve huzurlu bir çalışma barışı ortamı oluşabilmesi için bunun yapılması gerekiyor. Hükümete geldiğimiz anda bunu hayata geçirmek için düğmeye basacağız” dedi.

Konuşmasının devamında Manavoğlu, “Bu dönem işverenin beklentisi işverene destek amacıyla bir şeyler yapılmasıydı. Ancak bu dönemde bu hiç konuşulmadı. İşverenlerin cirosu artmadığı için ve devletten destek alamadığı için işveren bunun altından kalkamayacağını söylüyor. Bu konuda hükümet çok sessiz ve devekuşu gibi sessiz bir şekilde seçime kadar bu günleri geçirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver ManavoğluÇiğdem Aydın
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