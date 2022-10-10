Manavoğlu: “İhale kanunu tekrardan gözden geçirmek gerekiyor”

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Girne hastanesi ihalesi hakkında konuşan HP Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Bu ihaleye katılan şirketlerin hepsini biliyoruz. 155 milyonu veren şirketin alüminyum sektöründe geniş bir portföyü var. Girne hastanesi inşaatı şuan karkas durumdadır. O kütle kullanılırken daha ağırlıklı olarak alüminyum ve cam kullanılacak. Alüminyum ve cam konusunda birinci elden bu işi yapabilecekken, 200 milyonluk teklif veren birine verilmesi yanlıştır. Bu ihale kanunu 2017 senesinde iyi bir niyetle organize edilmiş olsa da aksaklıklar giderilmediği için sıkıntı yaratmaktadır. Bu kanunu kamu yararına kullanmak gerekmektedir. En büyük yanlış Güngör çöplüğü ihalesinde yapıldı. Hiçbir konuda uzman olmayan kurgu bir şirkete ihale verildi ve bugün gelinen durum ortadadır” dedi. Manavoğlu, “Bu ihale kanunu tekrardan ele almak ve tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYELERDE PARTİZANCA YAKLAŞIMIN OLMAMASI GEREKİYOR”

Belediyelerde yaşanan mali sıkıntılara dikkat çeken Manavoğlu, “Bizde mahalli gelirler, TL döviz karşısında düştüğü için çok fazla toplanmaktadır. Mahalli gelirler arttı ancak hükümet ödemiyor. Başka masraflara kullanıyor. Biz aslında tasarruf etmemiz gerekirken, belediyelerin batmaması için onlara destek çıkmamız gerekirken, belediye çalışanlarının maaşlarını ödememek doğru değil. Belediyeye aktarılmayan her para vatandaşın hizmet almasının önüne geçer. Şuan belediyelerin tek yaptığı su verip çöp toplamaktır. Bu paraların nereye gittiğinin doğru analiz edilmesi gerekiyor. Örneğin Mağusa’nın şu anki durumu korkunçtur. Çöpler toplanmıyor. Belediyenin nasıl bu duruma geldiği hakkında bir şey de söylenmiyor” dedi.

Manavoğlu, “Belediye çalışanlarının ödenmemesinin tek sorumlusu merkezi hükümettir. Bu saatten sonra belediye çalışanları ve sendikalar önümüzdeki dönemde bu ülkenin idaresinin nasıl şekilleneceği noktasında doğru adım atmaları gerekir. Belediyelerde tarafsız olmak gerekiyor. O belde insanı için ne yapılması gerekiyorsa onun yapılması gerekiyor. Belediyelerde partizanca yaklaşımın olmaması gerekiyor. Yeni seçilecek olan kişilerin boynunda ciddi bir mali külfet olacak” ifadelerini kullandı.