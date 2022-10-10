Künye
Kıbrıs 21
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Sahte para zanlılarına 3 gün tutukluluk!
Sahte para zanlılarına 3 gün...
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Eski kız arkadaşını darp etti!
Eski kız arkadaşını darp etti!
banner107

Manavoğlu: “İhale kanunu tekrardan gözden geçirmek gerekiyor”

HP 9. Dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

10 Ekim 2022 Pazartesi 11:20
24 Okunma
Manavoğlu: “İhale kanunu tekrardan gözden geçirmek gerekiyor”



ÖZEL HABER

Girne hastanesi ihalesi hakkında konuşan HP Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Bu ihaleye katılan şirketlerin hepsini biliyoruz. 155 milyonu veren şirketin alüminyum sektöründe geniş bir portföyü var. Girne hastanesi inşaatı şuan karkas durumdadır. O kütle kullanılırken daha ağırlıklı olarak alüminyum ve cam kullanılacak. Alüminyum ve cam konusunda birinci elden bu işi yapabilecekken, 200 milyonluk teklif veren birine verilmesi yanlıştır. Bu ihale kanunu 2017 senesinde iyi bir niyetle organize edilmiş olsa da aksaklıklar giderilmediği için sıkıntı yaratmaktadır. Bu kanunu kamu yararına kullanmak gerekmektedir. En büyük yanlış Güngör çöplüğü ihalesinde yapıldı. Hiçbir konuda uzman olmayan kurgu bir şirkete ihale verildi ve bugün gelinen durum ortadadır” dedi. Manavoğlu,  “Bu ihale kanunu tekrardan ele almak ve tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYELERDE PARTİZANCA YAKLAŞIMIN OLMAMASI GEREKİYOR”

Belediyelerde yaşanan mali sıkıntılara dikkat çeken Manavoğlu, “Bizde mahalli gelirler, TL döviz karşısında düştüğü için çok fazla toplanmaktadır. Mahalli gelirler arttı ancak hükümet ödemiyor. Başka masraflara kullanıyor. Biz aslında tasarruf etmemiz gerekirken, belediyelerin batmaması için onlara destek çıkmamız gerekirken, belediye çalışanlarının maaşlarını ödememek doğru değil. Belediyeye aktarılmayan her para vatandaşın hizmet almasının önüne geçer. Şuan belediyelerin tek yaptığı su verip çöp toplamaktır. Bu paraların nereye gittiğinin doğru analiz edilmesi gerekiyor. Örneğin Mağusa’nın şu anki durumu korkunçtur. Çöpler toplanmıyor. Belediyenin nasıl bu duruma geldiği hakkında bir şey de söylenmiyor” dedi. 

Manavoğlu, “Belediye çalışanlarının ödenmemesinin tek sorumlusu merkezi hükümettir. Bu saatten sonra belediye çalışanları ve sendikalar önümüzdeki dönemde bu ülkenin idaresinin nasıl şekilleneceği noktasında doğru adım atmaları gerekir. Belediyelerde tarafsız olmak gerekiyor. O belde insanı için ne yapılması gerekiyorsa onun yapılması gerekiyor. Belediyelerde partizanca yaklaşımın olmaması gerekiyor.  Yeni seçilecek olan kişilerin boynunda ciddi bir mali külfet olacak” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver Manavoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'nin güncel nüfusu açıklandı
KKTC'nin güncel nüfusu açıklandı
Çiğdem Aydın'ın konuğu Gülşah Sanver Manavoğlu
Çiğdem Aydın'ın konuğu Gülşah Sanver Manavoğlu
Grevi askıya aldılar!
Grevi askıya aldılar!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim