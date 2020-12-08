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MANAVOĞLU: “İPLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA KOPTU”

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

08 Aralık 2020 Salı 09:59
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MANAVOĞLU: “İPLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA KOPTU”

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Halkın Partisi’nde gerçekleşen istifaları yorumlayan Manavoğlu, “Partiden ayrılan arkadaşların ayrılması belki de daha hayırlı olacaktır Halkın Partisi’ne. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin sonrasında da birtakım sıkıntılar vardı. Dün patlak verdi” dedi.

Yeni kurulacak olan hükümeti de yorumlayan Manavoğlu, “Yani önceden bazı isimlerle hükümet kurmam diyenlerin, şimdi o hükümetlerde yer almasını çıkıp kamuoyuna anlatmaları lazım. Ne oldu? Ben iddia ediyorum ki ortada bir kurgu var. UBP-HP hükümet kurma görüşmelerinde kopma, İçişleri Bakanlığı’nda oldu” dedi.

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