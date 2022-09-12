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Manavoğlu: “Kimse popülizm yapmak için ileri geri konuşmasın”

HP Dokuzuncu dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

12 Eylül 2022 Pazartesi 11:16
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Manavoğlu: “Kimse popülizm yapmak için ileri geri konuşmasın”


ÖZEL HABER

HP Dokuzuncu dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Gülşah Sanver Manavoğlu, sınır kapılarının açılması gerektiğine dikkat çekerek, “Sınır kapılarının açılması için Anastasiadis ile Tatar bir araya gelip konuşmadıkça bu iş çözülmez. Mağusa kapısı öncelikli olarak açılması gereken bir kapıdır” dedi.
Manavoğlu, “Rumlar buradan sadece benzin almıyor. Ucuz bulduğu her şeyi alıyor. Güneyden kuzeye çok ciddi bir para akışı var. Rum yönetimi de bundan şikâyet ediyor ve vatandaşlarının buradan alışveriş yapmasının önüne geçmeye çalışıyor. Bugün maliye maaşları ödeyebiliyorsa, gelmesin denilen Rumun burada yaptığı alışveriş sayesindedir. Kimse popülizm yapmak için ileri geri konuşmasın” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver Manavoğlu
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