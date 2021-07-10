Manavoğlu: Kuyruk 07.00'de başladı ve upuzun bir hâl aldı

GÜNDEM KIBRIS- Sosyal Medya

Kapalı mekanlara girişe PCR zorunluluğu getirilmesi sonrasında PCR Merkezlerinde büyük yığılmalar yaşanıyor.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Manavoğlu ; "test noktalarını artırmadan dünkü kararları açıklamak, hem vatandaşa işkence oldu, hem de insanları maskesiz ve mesafesiz iç-içe saatlerce bekleterek bulaş riskini artırdı" dedi.

Manavoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Burası Karakum test merkezi bu sabah kuyruk 7 de başladı ve upuzun bir hâl aldı ..

Özyalçın ailesinin bu anlamlı girişimiyle burada testler başladı ama hastahanede yapılmıyor.

Dün yazdığım tam da buydu test noktalarını artırmadan dünkü kararları açıklamak, hem vatandaşa işkence oldu, hem de insanları maskesiz ve mesafesiz iç-içe saatlerce bekleterek bulaş riskini artırdı."