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Manavoğlu, Meclis'te 'Kuzular Sessizliği' başlıklı konuşma yaptı

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise, “Kuzuların sessizliği” başlıklı güncel konuşma yaptı.

07 Ekim 2021 Perşembe 19:32
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Manavoğlu, Meclis'te 'Kuzular Sessizliği' başlıklı konuşma yaptı
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Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise, “Kuzuların sessizliği” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Kıb-Tek Araştırma Komitesi’nde kendisinin de yer aldığını belirten Manavoğlu, opsiyon belgelerinin hiçbir şeyi garanti etmediğini, önemli olanın gelen ürünün orijinal olup olmadığı, gelmesi gereken yerden gelip gelmediği gibi konular olduğunu aktardı.

“PCR kaosu yaşandı, Sağlık Bakanı’ndan tıs yok. Sahte Adapass şoku yaşandı, Sağlık Bakanı’ndan tıs yok. Uluslararası aşı kartı için girişimler yapılması gerekiyor, Cumhurbaşkanı ve Başbakandan tıs yok. İmar Planları ile ilgili derin bir sessizlik var” diyen Manavoğlu, hükümetin kuzulardan bile daha sessiz olduğunu ifade etti.

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