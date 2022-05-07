Künye
Kıbrıs 21
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
İki ayrı günde hırsızlık yaptı!
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!

Manavoğlu'ndan olay açıklama! "Ey efendiler..."

Eski Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:44
643 Okunma
Manavoğlu'ndan olay açıklama! "Ey efendiler..."

Manavoğlu açıklamasında "İcraat yapma aşkıyla yanıyorsunuz ne güzel, ama bu defa elinizi çakıl taşının değil , çakısdes taşının altına koyun bari da daha inandırıcı olsun" dedi.

İşte Manavoğlu'nun o paylaşımı:

Tabii ki senaryo yazıldı acemi oyuncular oynamaya devam ediyor ve planlandığı gibi UBP-DP-YDP tu baştan kuruluyor...

Ey efendiler, 100 günlük muhtırayı yeni hükümetin başkanının alnına da dayamanızı bekliyorum haaa...

İcraat yapma aşkıyla yanıyorsunuz ne güzel, ama bu defa elinizi çakıl taşının değil , çakısdes taşının altına koyun bari da daha inandırıcı olsun...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizli görüşme... Başbakan belli oluyor
Gizli görüşme... Başbakan belli oluyor
Kayıp şahıs aranıyor!
Kayıp şahıs aranıyor!
Gönyeli'de olaylı gece!
Gönyeli'de olaylı gece!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim