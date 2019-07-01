Manavoğlu'ndan sert açıklama

İşte Gülşah Sanver Manavoğlu'nun paylaşımı....
Gece yarısı tam da yatacağım saat pencereler kapılar sallandı gürültüden, ne olduğunu anlamasam da can kaybı olmamasını dileyerek merakla yattım ... Sabah bilgileri takip etmeye çalışırken kafamda bu sorular oluştu....
"Tamamıyla bu savaşla hiçbir ilişkisi olmayan masum bir ülkenin üzerine beceriksiz ülkeler tarafından düşürülen bir savaş aleti ve tüm ülkeyi saran bir korku ...
- Uluslararası hukukta bunun cezası veya tazminatı yok mu?..
- Bu araçları satanların ve kullananların yükümlülükleri nelerdir?
Hade görelim bu, insan hakları, uluslararası hukuk diye bağıran , aç gözlü ülkeleri şimdi !!!
Merak etme atan en zarar vermeyecek yere attı. Tazminat deme işin en ucunda senin aklına hiç gelmeyen çıkar, hüsran olursun. Bu bir senaryonun başlangıcı.
Doğru Soz, tamamıyle katılıyorum
Doğru Soz'e Tamamıyle katılıyorum
Doğru Soz yine doğru soyledi. il olmaya hazırlanın. Maraş başka turlu satılamaz
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