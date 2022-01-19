Manavoğlu: “Ne istikrarı? Ne lideri?”

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Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Milletvekili adayı Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Manavoğlu, hükümette bulunan partilerin ülkeyi daha iyi yöneteceklerini iddia ettiklerini söyleyerek, “Şuan hükümette olan partiler bu ülkeyi daha iyi yöneteceklerini iddia ederek halktan oy istiyorlar. İstikrarsızlıklarını istikrarlı yapacaklarını iddia ediyorlar. Hükümet kurulduğu günden bu yana 40 günde akaryakıt kuyruğu gördük. Paramızla tüpgaz bulamadık. Elektrik kesintileri bizi 20 yıl öncesine götürdü. Bu kadar mı beceriksiz olabilir bir yeni liderin hükümeti? Bizim içinde olduğumuz hükümetlerde bu kadar istikrarsızlık ve rezillik yaşanmamıştı. Pandeminin getirdiği global sıkıntılar var, dövizin yükselişin getirdiği olumsuzluklar var. Ama biz şuan paramızla zamlı malı alamıyoruz. Bu yönetim eksikliğindendir. Yönetemediler. Billboardlarda istediğin kadar istikrar vaat et, istediğin kadar anketlere müdahale et, manzara bellidir. Bugün halktan onay isteyen gene aynı insanlar. Ne fark etti? Ne istikrarı? ne lideri? Bu kişilerin bu ülkeyi yönetebilecek kabiliyetleri yoktur. Bu ülkeyi bu durumdan çıkarabilecek tek parti Halkın Partisi’dir” dedi.