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Manavoğlu: "Özel muamele talep ettim mi?"

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu sosyal medya hesabından aldığı trafik cezasını paylaştı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 09:42
Manavoğlu: "Özel muamele talep ettim mi?"
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Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabından ödediği trafik cezasını yayınladı.

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İşte Manavoğlu'nun paylaşımı....

"Hız kameralarından mektup geldi .50km yi 71 kmyle geçmişim 2inci dilim cezaya girmişim .... ceza kağıdını nereye koyduğumu bulana kadar normal ödeme tarihini 1 gün geçirmişim.... cezam neyse gittim verdim , yasaya göre maddi cezanın 2 mislini ...
Milletvekiliyim dahası da soyadım Manavoğlu...
Özel muamele talep ettim mi?"

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Anahtar Kelimeler:
ManavoğluÖZELTalepGülşahSanverHaberGündem
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bravo 2019-04-17 10:28:45

Bravo Gülşah hn. Ben bilirim sizi de. Herkes da görsün. Bu iktidarın her kanadı ayrı ayrı..Özellikli insanlarla dolu. Çok mutluyuz sizleri o koltuklarda görmekten. Tek tesellimiz bu değişiklik.

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Mabuci 2019-04-17 12:02:35

Yazılacaksınızda ödeyceksiniz çok normal yokdur bir farkımız.KKTC polisi gariplerle uğraşmayı bıraksın bi zahmet.Teşekkürler

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Beyzbol 2019-04-17 13:56:50

Takdir ettik vallagi. Sanki güvenligimi arabada tuttuğum bu beyzbol sopası sayesinde sağlıyoeum diye resim atıp, ülke güvenliğini sağlayanları hiçe sayan vekil bu değilmiydi. Güzel şov

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