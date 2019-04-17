Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabından ödediği trafik cezasını yayınladı.
"Hız kameralarından mektup geldi .50km yi 71 kmyle geçmişim 2inci dilim cezaya girmişim .... ceza kağıdını nereye koyduğumu bulana kadar normal ödeme tarihini 1 gün geçirmişim.... cezam neyse gittim verdim , yasaya göre maddi cezanın 2 mislini ...
Milletvekiliyim dahası da soyadım Manavoğlu...
Özel muamele talep ettim mi?"
Bravo Gülşah hn. Ben bilirim sizi de. Herkes da görsün. Bu iktidarın her kanadı ayrı ayrı..Özellikli insanlarla dolu. Çok mutluyuz sizleri o koltuklarda görmekten. Tek tesellimiz bu değişiklik.
Yazılacaksınızda ödeyceksiniz çok normal yokdur bir farkımız.KKTC polisi gariplerle uğraşmayı bıraksın bi zahmet.Teşekkürler
Takdir ettik vallagi. Sanki güvenligimi arabada tuttuğum bu beyzbol sopası sayesinde sağlıyoeum diye resim atıp, ülke güvenliğini sağlayanları hiçe sayan vekil bu değilmiydi. Güzel şov