Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sosyal medya hesabından ödediği trafik cezasını yayınladı.

İşte Manavoğlu'nun paylaşımı....

"Hız kameralarından mektup geldi .50km yi 71 kmyle geçmişim 2inci dilim cezaya girmişim .... ceza kağıdını nereye koyduğumu bulana kadar normal ödeme tarihini 1 gün geçirmişim.... cezam neyse gittim verdim , yasaya göre maddi cezanın 2 mislini ...

Milletvekiliyim dahası da soyadım Manavoğlu...

Özel muamele talep ettim mi?"