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Manavoğlu: Robin Hood nerede?

HP Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

31 Ekim 2022 Pazartesi 11:35
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Manavoğlu: Robin Hood nerede?



ÖZEL HABER

HP Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

“KENDİSİ ÇOK FAZLA YÜKSEKTEN ATIYOR”
HP Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı eleştirdi. Manavoğlu, “ Birkaç gündür düşünüyorum Robin Hood nerede diye? Çok konuşup hiçbir iş yapmayan verdiği sözleri tutamayan biri var bu hükümette. Kendisi çok fazla yüksekten atıyor. Popülizmin dibine vurmuştur konuşmaları. İlk önce aşı getirecekti Doğu Perinçek ile... Ucuz Kiraz getirecekti, gelmedi. Ucuz tüp gaz satacaktı, satamadı. Milli havayolu dedi, gelmedi. Ucuz yakıt getirecekti, gelmedi. Adamın işi şov... Şimdi de araç kayıt istasyonları kurulacakmış da seçim yasaklarına takılırsa ne olacakmış? Her zaman konuşmaktan başka bir şey yapmadı. İcraat yapıp da görürsek kendisin alkışlarız. Ortaklarına kendi işlerini yaptırsın diye yamadığı şantaj da kalmadı. KIB-TEK’te mafya var deyip de doğrudan alımın en kazık fiyatına imza atan bir adam, bana inandırıcı gelmez” dedi. . 
“BU HÜKÜMET SADECE BİR ŞOV VE RANT HÜKÜMETİDİR”
Hükümeti de eleştiren Manavoğlu, “Bakanlar kurulunda bulunan 11 kişi bu halkın çalınmasına birer aracıdırlar. Şuanda bu hükümet sadece bir şov ve rant hükümetidir. Bu halka verebilecekleri hiçbir şey yoktur. Muhalefette bence ciddi anlamda “Anayasaya aykırıdır” söylemelerinden kurtulup başka söylemlere geçmesi gerekir ve bu hükümetin daha fazla yaşatılmaması gerekir. Gerekirse yerel seçimle beraber erken genel seçime gidelim” ifadelerini kullandı. 
“BİRİLERİ BELLİ AMAÇLARLA BU HÜKÜMETLERE GELİYOR”
Konuşmasının devamında Manavoğlu, “Birileri belli amaçlarla bu hükümetlere geliyor. Bu hükümet rant dağıma hükümetidir. Eşdeğercilerden kalan hazine mallarını nasıl ucuza kiralayacaklar? Yatırım teşviki altında nasıl kiralama yapacaklar? Kime ne ihale verecekler paylaşımından başka bir şey değildir bu hükümet. Bugün ihalelerin birçoğu rekabet kuruluna gidiyorsa ve bir kısmı da başbakan tarafından iptal ediliyorsa demek ki bazı şeyler doğru değil. Yönetim zafiyetiniz var. Bu ülkenin kaynaklarını birilerine dağıtmayı bıraksınlar bu memleket için çalışsınlar” şeklinde konuştu.  
“YÖNETİM ZAFİYETLERİ VAR”
Bakanlar Kurulu’nu da eleştiren Manavoğlu, “Halkın yararına hiçbir iş yapmıyorlar. Bakanlar günlük rutin işlerini yapıyorlar. Bugün 31 Ekim. Bütçenin anayasaya göre meclise gelmiş olması gerekirdi. Ortada bütçe yok. Tembeldirler. Gailesiz. Yönetim zafiyetleri var. Yapamıyorlar. Bu ülkenin yönetim zafiyeti olmayan insanlara ihtiyacı var. Ya çalışacaklar bu pahalılığı ortadan kaldırmak için, halk için ya da bırakıp gidecekler” dedi.

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