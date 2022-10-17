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Manavoğlu: “Sayın Arıklı kandırıldı demektir”

HP 9.Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

17 Ekim 2022 Pazartesi 17:29
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Manavoğlu: “Sayın Arıklı kandırıldı demektir”



ÖZEL HABER

HP 9.Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Vakıflar Bankasının ve Kooperatif Merkez Bankası’nın DP’ye verilmesi hakkında konuşan Manavoğlu, “HP olarak hükümette olduğumuz süre içerisinde Kalkınma Bankası ve Şeker Sigortaya baktığımızda bu kurumları artıya getirdik. Bu siyaset için çok önemli noktalar değil. Eğer sen bir rant kapısını kapatıyorsan onlar sana sürü halinde karşı koyarlar ve seni siyaset arenasından çıkarırlar” ifadelerini kullandı. 

Manavoğlu, “Şunu söyleyebilirim ki Vakıflar Banaksı ve Kooperatif Merkez Bankası DP’ye geçtiyse Sayın Arıklı kandırıldı demektir. Eğer kendisine bir şey verildi diye sesi çıkmıyorsa, o ayrı. Arıklı’ya ne verdiler ve Arıklı, Faiz Sucuoğlu hükümetinden talep ettiği 100 maddelik listeden neyi yaptı ve hala daha bu hükümetle beraberdir?” diye sordu.

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