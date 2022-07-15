Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı

Manavoğlu: Şeytan taşlamak isteyen işi bitince taşlasın

Dokuzuncu dönem HP Milletvekili Gülşajh Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

15 Temmuz 2022 Cuma 10:01
0 Okunma
Manavoğlu: Şeytan taşlamak isteyen işi bitince taşlasın
banner48

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

UBP içindeki sıkıntılar yüzünden bu ülke çöktü ve hiç kimsenin de bir şey yapmaya niyeti yok. Halkı düşünen yok. Şuan ki ekonomik sıkıntıları hangi parti gelirse gelsin çözemez. Siyasilerimiz sürekli bir yerlere gidiyor. Siyasilere adayı terk etme yasağı konmalı. Ben 4 sene adadan çıkmadım. Komitelerde çalışan milletvekilleri de çıkmayacak. Şeytan taşlamak isteyen işi bitince taşlasın. Kimse yerinden kımıldamasın. Bakanlar kurulu ve milletvekillerine dışarı çıkma yasağı konmalı. Eğer samimiyseler, bu adil olmayan ortamı düzeltmemeleri gerekiyor” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FALYALI SUİKASTİ... DAVA 22 TEMMUZ'A ERTELENDİ!
FALYALI SUİKASTİ... DAVA 22 TEMMUZ'A ERTELENDİ!
FALYALI SUİKASTİ! KATİLLER MAHKEMEYE ÇIKARILDI
FALYALI SUİKASTİ! KATİLLER MAHKEMEYE ÇIKARILDI
KKTC gazete manşetleri
KKTC gazete manşetleri










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim