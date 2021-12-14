Künye
Kıbrıs 18
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini defalarca yumrukladı!
Eşini defalarca yumrukladı!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit edilemedi!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit...
Yine kadına şiddet! Eşinin yüzüne ve başına yumruk attı
Yine kadına şiddet!
Markette kız çocuklarını taciz etti
Markette kız çocuklarını taciz etti
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
banner107
Flaş Haber
Tüp Gaza zam
Kapat

Manavoğlu: “Temel gıda ürünlerinde yüzde 10-15 ucuzlama getirecek önerilerimiz var”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, hükümetin alacağı bazı tedbirlerin, devlet gelirlerinde azalmaya yol açmadan gıda maddelerinde yüzde 10-15 ucuzlamayı sağlayabileceğini söyledi. 

14 Aralık 2021 Salı 11:31
147 Okunma
Manavoğlu: “Temel gıda ürünlerinde yüzde 10-15 ucuzlama getirecek önerilerimiz var”
banner108

HP’den verilen bilgiye göre, Manavoğlu Haber Kıbrıs web TV’de yayımlanan “Markaj” programında, Hükümeti içinden geçilen süreç ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun borçları ile ilgili herhangi bir adım atmamakla da eleştirdi.

Hükümete ekonomik önlemler konusunda öneriler sunduklarını ifade eden Manavoğlu, ithal mallarda, özellikle temel gıda ve temizlik malzemelerinde, hem de üretimi burada yapılan ve hammaddesi dışardan gelen ürünlerin ucuzlaması için bazı uygulamalar yapılabileceğini kaydetti.

Navlun fiyatlarının, olması gerekenden 3-4 kat fazla olması nedeniyle fiyatlara yansıdığını anlatan Manavoğlu, bunun da fiyatların yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Manavoğlu, bu ürünlerde, bu gibi vergi ve KDV oranlarının belli bir süre için aşağıya çekilmesi veya alınmamasını önerdiklerini, bir süreliğine yüksek navlunu olan ürünlerden navlun fiyatı eklenmeden vergi alınmasının ve bazı ürünlerde kur sabitlenmesine gidilmesinin çözüm olabileceğini ifade etti.
 
DEVLET GELİRLERİNDE ARTIŞ OLDU

Manavoğlu, “Devlet bunlardan feragat ederse devlet gelirlerinde azalmaya sebep olmaz. Dövizin yükselmesiyle son altı ayda devlet o kadar çok gelir elde etmiştir ki, bütçede 6 milyar gelirimiz vardır 2021 bütçesinde gelirler 8 milyarı geçmiştir. Hiçbir şey yapmadan bugüne getirdiler. Tek avantajları 6’ncı aydan sonra kasaya ciddi gelir girdi. Bu gelir de vatandaşın cebinden çıktı. Bu ülke maaşlarını ödeyebilmişse, altıncı aydan sonra yaşanan ciddi gelir artışı olması nedeniyledir. Bunun da en büyük destekçisi vatandaştır” dedi.
 
“YÜZDE 10-15 UCUZLAMA YAPILABİLİR”

Manavoğlu, bahse konu önlemlerin alınması halinde özellikle temel gıda ürünlerinde en azından yüzde 10-15 ucuzlama görüleceğini savundu.

“BAŞBAKAN POPÜLİZM YAPIYOR”

Devlet makamlarında şeffaflığın önemi konusunda da konuşan Manavoğlu, hükümete geldiklerinde de şeffaf olacaklarını, ellerindeki tüm enstrümanları kullanacaklarını, atılacak adımları ortak akılla ve istişare ile gerçekleştireceklerini söyledi.
Şimdiki hükümeti de eleştiren Manavoğlu, Başbakan’ı son açıklamalarında, popülizm yapmakla ve gerçekçi olmamakla suçladı.
Manavoğlu, “Her dakika oylarınızı artırmak için büyük yalanlar söylüyorsunuz. Söylediklerinizin altı dolu değildir. Hele ekonomik konularda insanları kandırırcasına ümit vermek bu dönemde yapılacak en kötü şeydir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver Manavoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji Dairesi uyarıda bulundu
Meteoroloji Dairesi uyarıda bulundu
Bahçecilere 3 gün tutukluluk
Bahçecilere 3 gün tutukluluk
“Fiyat farkı ve yüzde 30’a kadar avans uygulamaları yeni yılda başlıyor”
“Fiyat farkı ve yüzde 30’a kadar avans uygulamaları yeni yılda başlıyor”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim