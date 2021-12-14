Manavoğlu: “Temel gıda ürünlerinde yüzde 10-15 ucuzlama getirecek önerilerimiz var”

HP’den verilen bilgiye göre, Manavoğlu Haber Kıbrıs web TV’de yayımlanan “Markaj” programında, Hükümeti içinden geçilen süreç ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun borçları ile ilgili herhangi bir adım atmamakla da eleştirdi.

Hükümete ekonomik önlemler konusunda öneriler sunduklarını ifade eden Manavoğlu, ithal mallarda, özellikle temel gıda ve temizlik malzemelerinde, hem de üretimi burada yapılan ve hammaddesi dışardan gelen ürünlerin ucuzlaması için bazı uygulamalar yapılabileceğini kaydetti.

Navlun fiyatlarının, olması gerekenden 3-4 kat fazla olması nedeniyle fiyatlara yansıdığını anlatan Manavoğlu, bunun da fiyatların yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Manavoğlu, bu ürünlerde, bu gibi vergi ve KDV oranlarının belli bir süre için aşağıya çekilmesi veya alınmamasını önerdiklerini, bir süreliğine yüksek navlunu olan ürünlerden navlun fiyatı eklenmeden vergi alınmasının ve bazı ürünlerde kur sabitlenmesine gidilmesinin çözüm olabileceğini ifade etti.



DEVLET GELİRLERİNDE ARTIŞ OLDU

Manavoğlu, “Devlet bunlardan feragat ederse devlet gelirlerinde azalmaya sebep olmaz. Dövizin yükselmesiyle son altı ayda devlet o kadar çok gelir elde etmiştir ki, bütçede 6 milyar gelirimiz vardır 2021 bütçesinde gelirler 8 milyarı geçmiştir. Hiçbir şey yapmadan bugüne getirdiler. Tek avantajları 6’ncı aydan sonra kasaya ciddi gelir girdi. Bu gelir de vatandaşın cebinden çıktı. Bu ülke maaşlarını ödeyebilmişse, altıncı aydan sonra yaşanan ciddi gelir artışı olması nedeniyledir. Bunun da en büyük destekçisi vatandaştır” dedi.



“YÜZDE 10-15 UCUZLAMA YAPILABİLİR”

Manavoğlu, bahse konu önlemlerin alınması halinde özellikle temel gıda ürünlerinde en azından yüzde 10-15 ucuzlama görüleceğini savundu.

“BAŞBAKAN POPÜLİZM YAPIYOR”

Devlet makamlarında şeffaflığın önemi konusunda da konuşan Manavoğlu, hükümete geldiklerinde de şeffaf olacaklarını, ellerindeki tüm enstrümanları kullanacaklarını, atılacak adımları ortak akılla ve istişare ile gerçekleştireceklerini söyledi.

Şimdiki hükümeti de eleştiren Manavoğlu, Başbakan’ı son açıklamalarında, popülizm yapmakla ve gerçekçi olmamakla suçladı.

Manavoğlu, “Her dakika oylarınızı artırmak için büyük yalanlar söylüyorsunuz. Söylediklerinizin altı dolu değildir. Hele ekonomik konularda insanları kandırırcasına ümit vermek bu dönemde yapılacak en kötü şeydir” dedi.