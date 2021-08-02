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Manavoğlu: "Tüm partilerle kahve de içeriz limonata da"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ADA TV’de Cüneyt Oruç’un programına konuk olarak, samimi açıklamalarda bulundu.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:01
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Manavoğlu: "Tüm partilerle kahve de içeriz limonata da"

Manavoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, 7 Ocak 2018 genel seçimlerinin ardından, "UBP ile kahve içmeyiz" söyleminin hatırlatılarak, “Seçimlerin ardından bir araya gelmeyiz dediğiniz bir parti var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Herkesle kahve de içeriz, limonata da... Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali. 2018’de çok toyduk. Siyaset başka, arkadaşlık başka. Bunu anlamış olduk. O yüzden kahve içmeyiz dediğimiz bir parti yok. Herkesle oturur konuşuruz.”

Öte yandan Manavoğlu yapılacak genel seçimlerin ardından HP’nin iktidarda olacağının garanti olduğunu söyleyerek, iddialı konuşmasıyla dikkat çekti...

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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