Manavoğlu: "Tüm partilerle kahve de içeriz limonata da"

Manavoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, 7 Ocak 2018 genel seçimlerinin ardından, "UBP ile kahve içmeyiz" söyleminin hatırlatılarak, “Seçimlerin ardından bir araya gelmeyiz dediğiniz bir parti var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Herkesle kahve de içeriz, limonata da... Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali. 2018’de çok toyduk. Siyaset başka, arkadaşlık başka. Bunu anlamış olduk. O yüzden kahve içmeyiz dediğimiz bir parti yok. Herkesle oturur konuşuruz.”

Öte yandan Manavoğlu yapılacak genel seçimlerin ardından HP’nin iktidarda olacağının garanti olduğunu söyleyerek, iddialı konuşmasıyla dikkat çekti...

KAYNAK: KIBRIS POSTASI