Manavoğlu: Türkiye Cumhuriyeti'ne çok çok teşekkürler, minnettarız!

Aşı stokunun ciddi sayılara ulaştığını dile getiren Manavoğlu, "Bundan sonra bizim yapacağımız halkımızı her gün daha hızlı aşılamak için plan ve program hazırlamamız ve denetlemeleri artırmamızdır" dedi.

"Önümüzdeki eğitim sezonunu yüz yüze eğitime kavuşturmak çok önemlidir" diyen Manavoğlu, doğru aşı planlaması ve etkin denetim ile pandeminin yaratmış olduğu zararların iyileştirilmeye başlanabileceğini kaydetti.

Manavoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti'nden 50 bin doz aşı daha gelmiştir. Her zaman yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne çok çok teşekkürler, minnettarız! Türkiye sayesinde aşı stokumuz çok ciddi sayılara ulaşmıştır.

Bundan sonra bizim yapacağımız, halkımızı her gün daha hızlı aşılamak için plan ve program hazırlamamız ve denetlemeleri artırmamızdır. Önümüzdeki eğitim sezonunu yüz yüze eğitime kavuşturmak çok önemlidir.

Doğru aşı planlaması ve etkin denetim ile önümüzdeki kış aylarını kapanmadan geçirdiğimiz takdirde daha fazla yara almadan pandeminin yaratmış olduğu zararları iyileştirmeye başlayabiliriz."