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Manavoğlu: “UBP’nin başka çaresi yoktu”

HP 9.Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

17 Ekim 2022 Pazartesi 11:38
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Manavoğlu: “UBP’nin başka çaresi yoktu”



ÖZEL HABER

HP 9.Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

LTB için UBP’nin Sadık Gardiyanoğlu’nu aday göstermesi hakkında değerlendirmelerde bulunan HP 9.Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “UBP’nin başka çaresi yoktu. İlk günden bunun böyle sonuçlanacağını tahmin ettim. Mantıklı olarak düşündüğünde tek seçenek güçlü birini çıkarmaktı. O da çok fazla iş insanıyla çözülebilecek bir durum değildi. O yüzden tek seçenek Sadık beydi. Sadık beyin çıkmasıyla bu seçim neye evirilecek bilmiyorum. Eğer Gardiyanoğlu seçilirse mecliste iki milletvekili koltuğu boşalır. Sayın Özersay zaten istifa etti. Lefkoşa’dan 2 tane milletvekili adayı seçilmesi gerekiyor. Ara seçim için bütün ülkeye gene sandıklar kurulacak” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver ManavoğluSadık Gardiyanoğlu
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