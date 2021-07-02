Manavoğlu: "Ülkenin akıbetini UBP kurultayı belirleyecek"

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan "Çiğdem Aydın’la Günaydın" adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis Genel Kurulu’nun son yasama gününde nisabın sağlanamaması üzerine açılmadan tatile girmesini değerlendiren Manavoğlu, “Bu kadar yasayı son güne neden bıraktınız?” diye sorarak, muhalefetin nisabın sağlanmasına destek vermek zorunda olmadığını, gerektiği yerde desteği verdiğini belirtti ve “Başbakan Saner, 'yardım etmiyorlar' dedi ama yalan söyledi” şeklinde konuştu.

Çiğdem AYDIN - Gündem Kıbrıs

Ülkenin önünü açmak için biz bir şeyleri yaptık ifadelerini kullanan Gülşah Sanver Manavoğlu, “Biz hükümete jest yaptık. Hükümetin çoğunlukları olan komitelerde bile muhalefet nisabı veriyor” diye konuştu. Manavoğlu, “Meclis çalışmaları konusunda tembellik yaptılar” diyerek “Başbakan, ‘sen nisaba destek vermedin, yardımcı olmadın’ dediği anda yalanını söylerim ben” dedi.

“EŞDEĞERCİLERİN MALLARINI PAYLAŞAMADILAR”

UBP – DP- YDP azınlık hükumetinin kendi içinde yaşadığı sorunlara değinen Manavoğlu, “onların tek pazarlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı meselesi değildir eşdeğercilerin mallarını İTEM yasası altında nasıl paylaşacakları arazi meseleleridir” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı çocuk esirgeme kurumu, ÇOGEM binası (eski kredi bankası binası) gibi binaların siyasilerin yakınlarına verilmek istenmesi gibi toplumun bilmediği meseleler vardır ifadelerini kullanan Manavoğlu bu ülkenin düzelmesi için sistemin değil kafaları değişmesi lazım dedi.

“ÜLKENİN AKIBETİNİ UBP KURULTAYI BELİRLEYECEK”

Seçim tarihi boşuna tartışıldığını belirten Manavoğlu, Ulusal Birlik Partisinin kurultayı ülkenin akıbetini belirleyecek dedi. UBP’nin kurultayında seçilen kişi her kimse ona göre hükumetin devam edip etmeyeceğini , yeni bir oluşum olup olmayacağını yeni yeni vaatler anlaşmalar olup olmayacağını belirleyecek diyen Manavoğlu, seçim konusu bu yüzden UBP kurultayından sonrasına kalır ifadelerini kullandı. Manavoğlu, ekim ayını işaret etti.