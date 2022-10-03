Manavoğlu: Yeni meclise girerken bu zihniyette değişmelidir

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HP Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis ve Cumhurbaşkanı binalarının da içinde olacağı yerleşke için değerlendirmelerde bulunarak, “. Bugün meclis çalışmıyorsa binadan dolayı değildir. Yeni meclise girerken bu zihniyette değişmelidir” dedi…

“SIRF BİZ KUTUPLAŞACAĞIZ DİYE BU ÜLKE NEDEN KAYBETSİN?”

Meclis ve Cumhurbaşkanı binalarının da içinde olacağı yerleşke için değerlendirmelerde bulunan Manavoğlu, “Şuanda özellikle belli bir dönemdir kutuplaşma üzerinden bir siyaset güdülüyor. Kendilerine bulunduğu her ortamdan pay çıkarmaya çalışan bir grup var. Projeye komple baktığınızda, projenin içindeki diğer yatırımlara baktığımızda bir nefes alabileceğimiz bir yer olduğunu görüyorum. O bölgeyi kalkındıracak bir projedir. Orası senelerdir halkın yararlanamadığı bir bölgedir. O bölgeyle ilgili geçmişte bir proje vardı. Orası artık askeri bölge olmaktan kaldırılmıştır. Yapılacak projenin bize avantajı olan bölümlerini düşünerek istediğimiz şekle çevirebiliriz. Sırf biz kutuplaşacağız diye bu ülke neden kaybetsin?” diye sordu.

Manavoğlu, “Tartışırken izinli mi değil mi diyenler var? Yanlış. Bu ülkede bir sürü üniversite kampüsü var bir sürü binalar yapılıyor ve bir tane izinleri yoktur. Gönül isterdi ki normal prosedür ne ise bu projede keşke aynı prosedür izlenseydi ama bunu bizim yöneticilerimizin organize etmesi gerekirdi” dedi.

“HER BİNA VE YATIRIM BİR MİRASTIR”

Manavoğlu, “Her bina ve yatırım bir mirastır. Sen kendi meclisini işletmeyi beceremiyorsun. Bunların geçmişte projeleri var ancak yapılamadı. Cumhurbaşkanlığına prefabrik binalar yapıldı. Surlar yıkılmaya başladı. Gerekli değil mi tartışması da yanlıştır. Başını sokacak bir yer bulan, çalışmak isteyen çalışır. Bugün meclis çalışmıyorsa binadan dolayı değildir. Yeni meclise girerken bu zihniyette değişmelidir. Bir şeyler üretilecekse bu halk için bu binaya girilsin. Güzel yollardan geçip, güzel koltuklarda oturmak esas olan değildir. Halka ne vereceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Manavoğlu, “Bu ülke şuanda sadece hükümetçilik ve muhalefetçilik oyununu seyrediyor. Hükümete gelen şu anki kişiler de, ben bu koltuklardayken kendime ne menfaat devşiririm hesabı yapıyor. Herkes kendi menfaatinin peşinde koşturuyor. Halkı düşünen kimse yok” şeklinde konuştu.