Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
banner107

Manavoğlu: Yeni meclise girerken bu zihniyette değişmelidir

HP Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis ve Cumhurbaşkanı binalarının da içinde olacağı yerleşke için değerlendirmelerde bulunarak, “. Bugün meclis çalışmıyorsa binadan dolayı değildir. Yeni meclise girerken bu zihniyette değişmelidir” dedi…

03 Ekim 2022 Pazartesi 11:08
57 Okunma
Manavoğlu: Yeni meclise girerken bu zihniyette değişmelidir



ÖZEL HABER

HP Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis ve Cumhurbaşkanı binalarının da içinde olacağı yerleşke için değerlendirmelerde bulunarak, “. Bugün meclis çalışmıyorsa binadan dolayı değildir. Yeni meclise girerken bu zihniyette değişmelidir” dedi…

“SIRF BİZ KUTUPLAŞACAĞIZ DİYE BU ÜLKE NEDEN KAYBETSİN?”
Meclis ve Cumhurbaşkanı binalarının da içinde olacağı yerleşke için değerlendirmelerde bulunan Manavoğlu, “Şuanda özellikle belli bir dönemdir kutuplaşma üzerinden bir siyaset güdülüyor. Kendilerine bulunduğu her ortamdan pay çıkarmaya çalışan bir grup var. Projeye komple baktığınızda, projenin içindeki diğer yatırımlara baktığımızda bir nefes alabileceğimiz bir yer olduğunu görüyorum. O bölgeyi kalkındıracak bir projedir. Orası senelerdir halkın yararlanamadığı bir bölgedir. O bölgeyle ilgili geçmişte bir proje vardı. Orası artık askeri bölge olmaktan kaldırılmıştır. Yapılacak projenin bize avantajı olan bölümlerini düşünerek istediğimiz şekle çevirebiliriz. Sırf biz kutuplaşacağız diye bu ülke neden kaybetsin?” diye sordu. 
Manavoğlu, “Tartışırken izinli mi değil mi diyenler var? Yanlış. Bu ülkede bir sürü üniversite kampüsü var bir sürü binalar yapılıyor ve bir tane izinleri yoktur. Gönül isterdi ki normal prosedür ne ise bu projede keşke aynı prosedür izlenseydi ama bunu bizim yöneticilerimizin organize etmesi gerekirdi” dedi. 
“HER BİNA VE YATIRIM BİR MİRASTIR”
Manavoğlu, “Her bina ve yatırım bir mirastır. Sen kendi meclisini işletmeyi beceremiyorsun. Bunların geçmişte projeleri var ancak yapılamadı. Cumhurbaşkanlığına prefabrik binalar yapıldı. Surlar yıkılmaya başladı. Gerekli değil mi tartışması da yanlıştır. Başını sokacak bir yer bulan, çalışmak isteyen çalışır. Bugün meclis çalışmıyorsa binadan dolayı değildir. Yeni meclise girerken bu zihniyette değişmelidir. Bir şeyler üretilecekse bu halk için bu binaya girilsin. Güzel yollardan geçip, güzel koltuklarda oturmak esas olan değildir. Halka ne vereceksiniz?” ifadelerini kullandı. 
Manavoğlu, “Bu ülke şuanda sadece hükümetçilik ve muhalefetçilik oyununu seyrediyor. Hükümete gelen şu anki kişiler de, ben bu koltuklardayken kendime ne menfaat devşiririm hesabı yapıyor. Herkes kendi menfaatinin peşinde koşturuyor. Halkı düşünen kimse yok” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nalbantoğlu’nu sarsan istifa!
Nalbantoğlu’nu sarsan istifa!
Mesarya ve Lefkoşa da dumana boğuldu
Mesarya ve Lefkoşa da dumana boğuldu
KTTO: KIB-TEK bilerek ve açıkça soyuluyor
KTTO: KIB-TEK bilerek ve açıkça soyuluyor










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim