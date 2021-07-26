Manavoğlu'dan Bankalara Sert Çıkış

Çiğdem AYDIN - Gündem Kıbrıs

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal’ın açıklamasına Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu tepki gösterdi. Önal’ın vatandaşlara yönelik “ödeyebileceğiniz kadar borçlanın” çağrısına tepki gösteren Manavoğlu, “bu açıklamayı en az beş yıl önce yapmalıydınız, şu anda bir anlamı yok” dedi.

Pandemi nedeniyle borçlu olan vatandaşların borçlarını 6 ay önce ötelediğini hatırlatan Manavoğlu yaptıkları yasal düzenlemeyi hatırlattı. Manavoğlu şöyle konuştu; Ülkede refah olduğu dönemlerde insanlar döviz veya Türk Lirası cinsi borçlanma yaptı bankalarımız bu konuda aydınlatıcı olmadılar.Kar amacı güden kuruluşlardır anlayabilirim özellikle gençler konut kredisi aldı mortgage sistemi uygulanmadı. Döviz kurları üzerinden bir kredi satışı yapıldı 10 yıllık 15 yıllık vatandaş 10 yılı öngöremeyebilir ama bankalar yeterli bilgi vermedi vatandaşa. 10 yıllık borç oldu 20 yıllık. 2019 yılında biz Halkın Partisi olarak yasa önerisi verdik tüketici korumak maksadıyla. Araya pandemi girince yasa geçmedi ama bankaların inisiyatifine vatandaş bırakılmamalı halk zaten bu kredileri bugünkü koşullarda ödeyemez davalar çoğalacak bu durumda bankalar daha az kar etmek zorunda bu kadar zamandır bankalarımızın aklı neredeydi bir mortgage yasası önermediler. Halkı sıkıştırmakla kimse bir yere varamaz.”

Manavoğlu, borcunu kasıtlı olarak ödemeyenler için değil ama gerçekten sıkıntıda olan vatandaşlar için süratle hükumetin Merkez Bankası ve Bakanlar Birliği ile oturup kafa yorması gerekiyor dedi.