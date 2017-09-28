Mandırasını asfaltladı

Deniz Abidin

Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün şahsi mülkü olan mandırasına giden yola geçtiğimiz gece yarısı asfalt döküldü. Neredeyse her gün bir kazanın yaşandığı Dağyolu’nda uzun yıllardır kum havuzu diye adlandırılan bölgede yeteri kadar kum olmamasına rağmen bu yol için gerekli öncelik sağlanmazken Bakan Dürüst’ün kendi özel mandırasının gecenin bir yarısı Karayolları Dairesi ekipleri tarafından asfalt dökülmesi şaşkınlık yarattı.



“Müdürü görevden aldı, yerine bir teknisyen atadı”

Yeni Bakış’a ulaşan bir kaynak, Karayolları Dairesi’nin teknik bir daire olduğunu ifade ederek, Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün göreve geldikten sonra Daire’nin tarihinde ilk defa müdürü görevden alarak, yerine bir teknisyeni atadığını belirtti. Söz konusu kaynak bunun kabul edilebilir olmadığını belirterek, Bakan Dürüst’ün kum havuzu diye adlandırılan bölgede yeteri kadar kum olmamasına çare üretmek yerine kendi kişisel işlerine yatırım yaptığını belirtti.

Kaynak, Bakan Dürüst’ün Karayolları Dairesi’ni kendi özel çıkarları için kullandığını ve kendi şahsına ait olan mandırasına giden yolu gece yarısı asfaltlattığını ifade etti.



TDP Milletvekili Çeler:

“Vizyon yok, güvenlik yok”

Konuyla ilgili Yeni Bakış’a konuşan TDP Milletvekili Zeki Çeler, KKTC’nin trafik güvenliği ile ilgili bir vizyonun olmadığını belirterek, trafik sorunun bir türlü çözülemediğini söyledi. Çeler, trafikteki vizyonun uzun bir zamana ihtiyacı olduğunu, ancak bu süre zarfında var olan kuralların uygulanmasının Karayolları Dairesi’nin sorumluluğunda olduğunu kaydetti. Çeler, Karayolları Dairesi’nde trafik uzmanı bir kişinin dahi olmadığına dikkat çekerek, nerede eksiklik olup olmadığını araştıracak bir ekibin de eksikliğine dikkat çekti.

Çeler, “Karayolları Dairesi’nin bir vizyonu olsa, yasal bir standartı olsa, kum havuzlarının kaç zamanda bir iklim şartlarına göre doldurulması gerektiği bilinecekti. Trafik güvenliğiyle ilgili acil bir vizyonun yaratılması gerekmektedir. Her şey yasal bir standarta bağlanmalıdır. Bugün var olan komitedeki hedef budur” diye konuştu.

Çeler, “Trafik konusunda söylenecek çok şey olduğuna vurgu yaparak öğrenilmiş çaresizlik gibi bunu sadece eleştiri ile bırakmak doğru değildir” diyerek, yasaların da bu ülkede düzgün işlemediği için, hükümet edenlerin de birbirini koruduğu için bir şey yapılamadığını söyledi.



“Başka ülkede olsaydı, Bakan görevden alınırdı”

Çeler, bu yaşanılanlar ve duyduğumuz kadarıyla Bakan Dürüst’ün kendi mandırasına giden yola öncelik vererek orayı asfaltlaması, başka bir ülkede olmuş olsaydı, “Başbakan söz konusu bakanı görevden alırdı, ancak bunlarda bu yüzü göremiyoruz” dedi.

Çeler, trafik komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü, verilerin polisten alındığını ifade ederek, komitenin görevini tamamlamasının uzun bir süre alacağını söyledi. Çeler, “Trafik komitesi kurulması gerektiği gibi kuruldu, ancak işletilmesi gerektiği gibi işletilir mi bunu da birkaç hafta içinde göreceğiz” diye konuştu.



“Ülkenin bir standartı olsaydı kum havuzu dolu olurdu”

“Komite oluşturulurken ve mühendislerle görüşülürken sadece bir yol üzerinde konuşmuyoruz” diyen Çeler, “ülkenin bir standartı olsaydı, Dağ Yolu üzerindeki o kum havuzu bugün dolu olurdu. Gelmiş geçmiş yöneticilerde vizyon olmadığı için günü birlik yaşayıp yaşattırdıkları için bu ülkede bu sorunlar devam edecektir. Ancak esas akıl koyması gereken bu ülkede bu yöneticiler bu göreve getirenlerdir” dedi.



CTP Milletvekili Soyer:

“Trafik Dairesi kuruldu, ancak sorunlar çözülmedi”

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer ise, trafik konusunun kısa tedbirlerle ele alınacak bir konu olmadığını ifade ederek, Meclis’te trafik konusunda tüm yetkileri tek bir daireye toplayarak trafik sorununa çözüm üretmek için AB uyumu da denilerek bir yasanın çıkartıldığını hatırlattı. Soyer, Trafik Dairesi’nin kurulduğunu, ancak sorunların bitmediğini ifade ederek, “daire kurdunuz ama bu dairede bir tek mühendis yok. Daire kurdunuz ama bu dairede bir tek trafik uzmanı yok. Dairenin kadroları her açıdan boştur. Bu yapıyla trafiğin bütün yetki ve sorumlulukları bir merkezde toplanacağı iddia edildi. Ancak bugün bu ülkenin Karayolları Dairesi’nde mühendis yoktur. Devletin planlama ve inşaat ile ilgili bütün birimlerinde mühendis yoktur” dedi.



“Nutuk üstüne nutuk çekiyorlar”

Soyer, ülkede tüm bunlar yanında, trafik konusunda acıların yaşanmaya devam ettiğini belirterek, sosyal medyada da konuşulduğu gibi Ulaştırma Bakanı dahi diğer bakanların nutuk üstüne nutuk çektiğini kaydetti.

Soyer, aynı zamanda kendi küçük hesaplarıyla kendi küçük işlerini de büyük devlet adamı pozisyonunda yapmaya çalıştıklarını söyledi. Soyer, “Sosyal medyada Bakan Dürüst’ün mandırasına giden yolun asfaltlandığını gördük. Bu artık olacak iş değil. Bu nedenle bu insanlara dönük olarak ne kadar çok muhalefet yapılırsa bu nedenle bir an önce bu ülkede seçimin yapılması şarttır, kaçınılmazdır. Uyduruk, günübirlik tedbirlerle hiçbir sorunun çözülmeyeceği bellidir” diye konuştu.



TKÖD Başkanı Avcı:

“Sorumlusu Karayolları Dairesi”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı da, Dağ Yolunda talihsiz olayların yaşanmaya devam ettiğine dikkat çekerek, birçok hata ve ihmal zincirinin görülmekte olduğunu söyledi. Avcı, daha önce Dağ yolunda kazaların önlenmesi için kum havuzlarının yapıldığını ifade ederek, alanda kumun olmadığının görülmekte olduğunu belirtti.

Avcı, bundan sorumlu olanın Karayolları Dairesi olduğunu belirterek, bu eksikliğin dairenin görevini yerine getirmediği anlamı taşıdığını kaydetti. Avcı, şunları söyledi, “Aracın devrilmesi sonucu insanlar yaralandı. Devletin de ihmalinden dolayı daha ağır yaralandıkları için normalde ilgili bakanın dava edilmesi gerekir. Bizde bu yol hiç açılmadı. Bu yol açılmadığı sürece bu işler düzelmez. Dünyada bu yolun açılabilmesinin sebebi şudur; devlet olarak kum havuzunun gerekçeleri ihmal edildiği için kaza daha ciddi sonuçlarla sonuçlanıyor denilerek tazminat davası açılması gerekiyor. Burada devletin ikinci bir eksiği, kamyonları muayene edecek teknik alet yoktur. Biz otobüs ve kamyonları her yıl muayeneye götürüyoruz. Ancak oradaki memur gözü ile bakarak aracın sağlam olup olmadığı bilgisini veriyor. Bu da yine devletin asli görevini yapmaması demektir. Kimse bu kamyonların sağlam olup olmadığını iddia edemez. Kamyon sağlamdır diye verilen belge dünya standartında değildir. Kamyon şoförlerinin kalitesini de burada tartışmak gerekir”



“Sadece sürücüyü suçlamak doğru değil”

“Hükümetin önceliği nedir?” diye soran Avcı, hükümetin görevinin sadece seçim dönemi insan istihdam etmek olmadığını ifade etti. Avcı, hükümetin asli görevinin eksik kadroları doldurmak olduğunu belirterek, bu tür kazlarda sadece sürücüyü suçlamanın doğru olmadığını kaydetti.

