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Manga : Atatürk yolumuza ışık olmaya devam ediyor

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulusal önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, 83. ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle andı. Manga, “Atatürk yolumuza ışık olmaya devam ediyor” vurgusu yaptı.

09 Kasım 2021 Salı 13:35
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Manga : Atatürk yolumuza ışık olmaya devam ediyor
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Manga mesajında, “Osmanlı’nın işgalinin yıkıntıları arasından, ulusal kurtuluş destanımızı yazarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratan ve Türk milletine hediye eden Atatürk, yolumuza ışık olmaya devam ediyor” dedi.
“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini benimseyen Atatürk’ün verdiği mücadelenin bugün mazlum milletlere rehber olmayı sürdürdüğünü ifade eden Manga, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin, tüm iç ve dış tehditlere rağmen, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefine doğru kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.
“Vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmak, Türklüğümüzle övünmek ve çalışarak geleceğe güvenle bakmak, her Türk’ün asli görevidir” diyen Akın Manga, Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle andı.

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