Memur-Sen Başkanı Akın Manga, ücretli test uygulamasına sert tepki gösterdi...

Manga, "Boş laf değil, yapıcı icraat bekliyoruz" dedi...

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Pandemi ile mücadelede günlük vaka sayıları artarak yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz Pazartesi aşılanmayı teşvik amacıyla Bakanlar Kurulu, aşısızların PCR ve antijen testlerinin ücretli olmasına yönelik doğru bir karar almıştır. Ancak dünkü Bakanlar Kurulu’nda aşılı-aşısız herkes için, PCR ve antijen testlerinin ücretli olacağı kararı alınmıştır.

Hükümet bu çelişkili kararları ile, bulaşın önünü açmış, Pandemi ile mücadelede, teslim bayrağını çekmiş bulunmaktadır. Mali sıkıntı içinde olan sektörler ve çalışanları bu nedenle testlerden kaçınacak,dolayısıyla bulaşın artmasına neden olunacaktır. Zaten piyasa denetiminden aciz olan hükümetin, test denetimlerini de yapabilmesi mümkün değildir. İşlerini yürütme niyetinde olan küçük ve orta boy işletmeler ile, küçük esnafın çalışanlarının test ücretlerini karşılaması halinde, bunu mal ve hizmet fiyatlarına yansıtacağı açıktır. Son dönemde, temel gıda ve tüp gazda yapılan ‘’ Denetimsiz keyfi artışlar’’ asla kabul edilemezdir. Hükümeti artık boş konuşmalardan vazgeçmeye, halkımızın alım gücü ve refah düzeyini arttıracak icraatlar yapmaya çağırıyoruz. Bugün itibarıyla asgari ücretin hala daha belirlenememesi de, hükümetin acizliğinin açık göstergesidir.

Sağlık Bakanı ve Acil Durum Hastanesi Başhekimi’nin çağrılarına kulak verilsin. Sonbahara girdiğimiz bu dönemde , gribal hastalıklarla, bulaşın artacağı gayet açıktır. Muhtemel Covid hastalarının, koridorlarda yatmak zorunda bırakıldığı ve/veya ev karantinalarında vefat ettikleri manzaraları görmek istemiyoruz.

Hükümeti, bulaşın yayılımına katkı koyan ücretli test kararından vazgeçmeye, piyasadaki keyfi fahiş zamları önleyecek denetimleri ivedi olarak yapmaya çağırıyoruz. Boş laf değil, yapıcı icraat bekliyoruz.