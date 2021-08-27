Künye
Kıbrıs 34
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kaza yapan zanlının üstünden hap çıktı
Kaza yapan zanlının üstünden hap...
Ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Ülkede kaçak olduğu tespit edildi
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın gebertecem”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Çıksın...
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu

Manga: Boş laf değil, yapıcı icraat bekliyoruz

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, ücretli test uygulamasına sert tepki gösterdi...

27 Ağustos 2021 Cuma 10:52
364 Okunma
Manga: Boş laf değil, yapıcı icraat bekliyoruz

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, ücretli test uygulamasına sert tepki gösterdi...

Manga, "Boş laf değil, yapıcı icraat bekliyoruz" dedi...

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Pandemi ile mücadelede günlük vaka sayıları artarak yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz Pazartesi aşılanmayı teşvik amacıyla Bakanlar Kurulu, aşısızların PCR ve antijen testlerinin ücretli olmasına yönelik doğru bir karar almıştır. Ancak dünkü Bakanlar Kurulu’nda aşılı-aşısız herkes için, PCR ve antijen testlerinin ücretli olacağı kararı alınmıştır.

Hükümet bu çelişkili kararları ile, bulaşın önünü açmış, Pandemi ile mücadelede, teslim bayrağını çekmiş bulunmaktadır. Mali sıkıntı içinde olan sektörler ve çalışanları bu nedenle testlerden kaçınacak,dolayısıyla bulaşın artmasına neden olunacaktır. Zaten piyasa denetiminden aciz olan hükümetin, test denetimlerini de yapabilmesi mümkün değildir. İşlerini yürütme niyetinde olan küçük ve orta boy işletmeler ile, küçük esnafın çalışanlarının test ücretlerini karşılaması halinde, bunu mal ve hizmet fiyatlarına yansıtacağı açıktır. Son dönemde, temel gıda ve tüp gazda yapılan ‘’ Denetimsiz keyfi artışlar’’ asla kabul edilemezdir. Hükümeti artık boş konuşmalardan vazgeçmeye, halkımızın alım gücü ve refah düzeyini arttıracak icraatlar yapmaya çağırıyoruz. Bugün itibarıyla asgari ücretin hala daha belirlenememesi de, hükümetin acizliğinin açık göstergesidir.

Sağlık Bakanı ve Acil Durum Hastanesi Başhekimi’nin çağrılarına kulak verilsin. Sonbahara girdiğimiz bu dönemde , gribal hastalıklarla, bulaşın artacağı gayet açıktır. Muhtemel Covid hastalarının, koridorlarda yatmak zorunda bırakıldığı ve/veya ev karantinalarında vefat ettikleri manzaraları görmek istemiyoruz.

Hükümeti, bulaşın yayılımına katkı koyan ücretli test kararından vazgeçmeye, piyasadaki keyfi fahiş zamları önleyecek denetimleri ivedi olarak yapmaya çağırıyoruz. Boş laf değil, yapıcı icraat bekliyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Akın MangaMEMURSEN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAK-SEN’den Hükümete Ücretli PCR ve Zam Tepkisi...
HAK-SEN’den Hükümete Ücretli PCR ve Zam Tepkisi...
Sıcak Hava Beklentisi Nedeniyle Ormanlara Giriş Yasaklandı
Sıcak Hava Beklentisi Nedeniyle Ormanlara Giriş Yasaklandı
Minik Karel'e Veda: Gözyaşları sel oldu
Minik Karel'e Veda: Gözyaşları sel oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim