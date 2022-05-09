Manga “Güçlü Türkiye Güçlü KKTC yolunda birlikteyiz”

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Türkiye Kamu-Sen’in 7. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, her alanda birlikte yürütülen tüm çalışmalarla Doğu Akdeniz’de, haklarımızı ve milli menfaatimizi koruyarak daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ve daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hedeflendiğini vurguladı ve bu bağlamda sendikal hayatta da Türkiye’deki Kamu-Sen ve diğer sendikalarla işbirliği içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga Başkanlığı’nda bir heyet, 7 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da yapılan Türkiye Kamu-Sen’in 7. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Genel Kurulda bir konuşma yapan Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, iki ülke arasında ki ikili ilişkilere ve sendikaların arasındaki işbirliklerine değindi.

Memur-Sen’in de üyesi olduğu Türkiye Kamu-Sen’in, Önder Kahveci Genel Başkanlığı’ndaki yeni yönetiminin yakın bir sürede, temaslarda bulunmak üzere, KKTC’ye gelmesi bekleniyor.