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Manga: Halkımızın birlik ve bütünlüğünün korunması bizler için esastır

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, yazılı bir açıklama yaptı.

16 Ağustos 2022 Salı 09:11
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Manga: Halkımızın birlik ve bütünlüğünün korunması bizler için esastır


Manga açıklamasında şunları söyledi:

Çalışma Barışının devamı için, gündemdeki yasal değişikliklerin, paydaş taraflara istişaresi ve diyalog esastır.

Bu yapılmadan, ‘’ ben bunu yaptım oldu mantığı ne kadar yanlışsa, siyasi muhalefet ile bazı paydaş tarafların, toptan retçi tavırları da o kadar yanlıştır.’’

Her savaşın sonucunda bile, ilgili taraflar sonunda ayni masada buluşur ve çözüm üretir. Bunca acı geçmişi yaşamış Kıbrıs Türk Halkı’nın bunu başaramamış olmasını garipsiyoruz. Halkımızın birlik ve bütünlüğünün korunması bizler için esastır. Bunun için iktidar ve muhalefeti akılcı, mantıklı ve de gerçekçi çözüm üretmeye çağırıyoruz. Kaos’un hiçbir tarafa yararı mümkün değildir. Halkımızın kaos’a değil, geleceğimizin güvencesi için ortak akıla ihtiyacı vardır.

Memur-Sen olarak, halkımızın da buna sahip olduğuna inancımız tamdır. Tüm ilgili tarafları, sağduyuya ve sorunlara ortak çözüm bulmaya çağırıyoruz.

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