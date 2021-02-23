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MANGA: “HALKIN DERDİ SEÇİM DEĞİL YAŞAM VE GEÇİM DERDİ”

Memur Sen Başkanı Akın Manga halkın dert ve beklentisinin seçim değil yaşam ve geçim derdi olduğunu kaydetti.  Manga gündemi değerlendirdiği yazılı basın açıklamasında, piyasaya kaynak aktarmanın yollarının bulunması gerektiğini söyledi.

23 Şubat 2021 Salı 12:41
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MANGA: “HALKIN DERDİ SEÇİM DEĞİL YAŞAM VE GEÇİM DERDİ”

Memur Sen Başkanı Akın Manga halkın dert ve beklentisinin seçim değil yaşam ve geçim derdi olduğunu kaydetti.  Manga gündemi değerlendirdiği yazılı basın açıklamasında, piyasaya kaynak aktarmanın yollarının bulunması gerektiğini söyledi.

Pandemiyle mücadelenin öncelik olmakla birlikte ekonominin ayakta kalmasının da vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu söyleyen Manga, alınacak tedbirlerin yaratacağı etkilerin de göz önünde bulundurulmasını istedi.

“Yaşanan sorunları fırsatçılık olarak değerlendirip erken seçim istemini dile getirenleri kınıyoruz” diyen Manga halkın gündeminin seçim olmadığını kaydetti.

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