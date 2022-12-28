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Manga: KKTC Halkı Demokratik Bir Ortamda Yerel Seçimlerini Yaptı

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, Yerel Seçim sonuçlarını değerlendirdi. Manga "KKTC Halkı Demokratik Bir Ortamda Yerel Seçimlerini Yaptı" dedi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 09:46
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Manga: KKTC Halkı Demokratik Bir Ortamda Yerel Seçimlerini Yaptı



Akın Manga'nın açıklaması şu şekilde:

18 belde ve ilçemizde yerel yönetimlerini seçti. Siyasi adaylar olmasına rağmen halkımızın iradesi, kişilik, güven ve hizmete yönelik olarak tecelli etmiştir. Bu nedenle kimse bu sonuçları, salt siyasi başarı veya başarısızlık olarak değerlendirmemelidir. Yerel yönetimlerimize seçilenler, yeni dönemde halkımızın ekonomik, sosyal hizmet ve refahına yönelik beklentilerine hizmeti esas almalıdırlar.

İktidar ve muhalefet partileri de, sandıklara yansıyan halk iradesini de doğru okumalıdırlar. Bu sonuçlardan ders çıkarmalıdırlar. Seçimde oy kullanmayan vatandaşların gerekçelerini iyi tahlil etmelidirler düşüncesindeyiz.

2023 mali yılı bütçesinin yasalaşması sonrasında, KKTC meclisi öncelikle, 51/95 sayılı belediyeler yasasını görüşerek yasalaştırmalı, belediyelerin birleştirilmesi yasasının bütünleştirilmesini sağlamalıdır.

Yeni Asgari ücretin, Ocak ayında geçerli olacak şekilde günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır. Kamu yönetiminde, statü farklılıkları nedeniyle, aynı hizmeti veren geçici personel ile kadrolular arasında, hak ve menfaat farklılıkları, büyük bir huzursuzluk kaynağıdır.

Memur-Sen olarak, Kamuda kangrenleşen bu sorunun çözülmesi için, Hükümeti “ Torba Kadro Yasa” tasarısı hazırlayıp, KKTC Meclisine sunmaya çağırıyoruz. Kamu reformu hedefinin zemini, bu eşitsizliklerin giderilmesi ile sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler:
MEMURSENAkın MangaYerel Seçim
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