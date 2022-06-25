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Mansur Yavaş gençlere seslendi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi mezuniyet töreninde gençlere seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ben Türkiye’den gitmenizi istemiyorum çocuklar. Bu ülke bizim ülkemiz" dedi.

25 Haziran 2022 Cumartesi 21:56
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Mansur Yavaş gençlere seslendi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada gençlere seslenen Yavaş, “Bu ülke sizden çok şey bekliyor. Ben öncelikle Ankara'dan gitmenizi istemiyorum. Ben Türkiye'den gitmenizi de istemiyorum çocuklar. Bu ülke bizim ülkemiz. Bizim böyle güzide yetişmiş değerlerimizin ülke dışına çıkmasına, hiçbir şekilde gönlümüz razı değil” diye konuştu.

Törenin ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Yavaş, “Ülkemizi bilimin ışığında aydınlık ve çağdaş yarınlara taşıyacağınıza inancım tam. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.

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