Mantar gibi türediler!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

10-11.08.2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da A.G.Y.(E-29)’nin, çalıştığı yerde bulunan inşaat alanı içerisinden toplam 70 metre uzunluğundaki yer altı kablosunu çaldığı tespit edilmiştir.

Yürütülen ileri soruşturmada çalınan kablonun hırsızlık olduğunu bildiği halde B.D.(E-42) tarafından A.G.Y’den, 2,000 TL karşılığında satın alındığı tespit edilmiştir.

Akabinde B.D’ye ait konteyner içerisinde yapılan aramada ise çalınmış olunduğuna şüphe edilen yaklaşık 10.000 TL değerinde muhtelif ebat ve uzunlukta yer altı kabloları, yaklaşık 110 kg ağırlığında saf bakır tel, bir adet spiral makinesi ve bir adet kablo kesmede kullanılan makas bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.