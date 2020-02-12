Maraş açılımı, Kapalı Maraş’ta konuşulacak

HUKUKİ, SİYASİ VE EKONOMİK YÖNLERİ İLE KAPALI MARAŞ AÇILIMI.’ 15 Şubat 2020 tarihinde yapılıyor

Kapalı Maraş’taki yuvarlak masa toplantısının açılışını T.C Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar yapacak.

Hükümetin Kapalı Maraş Açılımı, Ankara’dan sonra 15 Şubat 2020, Cumartesi, Kapalı Maraş’ta düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısına ele alınacak.

Katılımcılara 14 Şubat Cuma akşamı Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 15 Şubat Pazar akşamı ise Başbakan Ersin Tatar tarafından akşam yemeği verilecek.

Panel sunuş konuşmasını Türkiye Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğretim Üyesi Av. Prof. Dr. Necdet Basa, yapacak.

Kapalı Maraş Açılımına İlişkin olası Yol haritası üzerine ise Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Ergün Olgun, Dimağ Çağıner, ve Turgay Deniz gibi isimler konuşacak