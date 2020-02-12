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Maraş açılımı, Kapalı Maraş’ta konuşulacak

12 Şubat 2020 Çarşamba 09:58
Maraş açılımı, Kapalı Maraş’ta konuşulacak
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HUKUKİ, SİYASİ VE EKONOMİK YÖNLERİ İLE KAPALI MARAŞ AÇILIMI.’ 15 Şubat 2020 tarihinde yapılıyor

Kapalı Maraş’taki yuvarlak masa toplantısının açılışını T.C Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar yapacak.

Hükümetin Kapalı Maraş Açılımı, Ankara’dan sonra 15 Şubat 2020, Cumartesi, Kapalı Maraş’ta düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısına ele alınacak.

Katılımcılara 14 Şubat Cuma akşamı Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 15 Şubat Pazar akşamı ise Başbakan Ersin Tatar tarafından akşam yemeği verilecek.

Panel sunuş konuşmasını  Türkiye Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğretim Üyesi Av. Prof. Dr. Necdet Basa, yapacak.

Kapalı Maraş Açılımına İlişkin olası Yol haritası üzerine ise Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Ergün Olgun, Dimağ Çağıner, ve Turgay Deniz gibi isimler konuşacak

Anahtar Kelimeler:
Kapalı MaraşHaberKKTC
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Güllü Ziba 2020-02-12 11:16:54

Cumhurbaşkanı olasın diye şimdi de Maraşı ver Ersin bey

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YER 2020-02-12 11:36:06

Toplantı yeri neresi? deve limanınında?)) yoksa kapalı maraşdaki veranlıklarda mı? nerdeee?bir tek askerin ordu evi var? orda mı?

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Nasıl yani 2020-02-12 12:37:30

Maraşı verincemi cumhurbaşkanı olacak gerizekali

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