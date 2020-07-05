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Maraş açılıyor mu ?

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Maraş’ın açılması için yasal çalışma yaptıklarını açıkladı.

05 Temmuz 2020 Pazar 13:33
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Maraş açılıyor mu ?

TÜRKİYE İLE YÜRÜYEBİLECEK BİR CUMHURBAŞKANI SEÇİLMELİ”…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Maraş’ın açılması için yasal çalışma yaptıklarını açıkladı. Başbakan Ersin Tatar ve beraberindekiler, geçtiğimiz akşam İncirli, Türkmenköy ve Akdoğan’ı ziyaret ederek, bölge halkıyla buluştu. Kıbrıs konusunda artık 2 devletli bir çözüm üzerinde durulmakta olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye ile diyalog halinde, halk ve Türkiye ile birlikte yürüyebilecek bir adayın Cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini vurguladı.

“YASAL DÜZENLEME YAPMA AŞAMASINA GELİNDİ”…

Maraş’ın açılması konusunda önemli açıklamada bulunan Tatar, bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması aşamasında olduklarını ifade etti. Tatar, Maraş’ın Türk yönetiminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da dikkate alınarak, Taşınmaz Mal Komisyonu marifeti ile yerleşime ve turizme açılması politikasının izlendiğini vurguladı.

KIBRIS’TA İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM…

Tatar, artık Kıbrıs’ta 2 devletli bir çözümden sonra huzur ve barışın olabileceğinin netleştiğini, atılacak adımlar olduğunu, bu adımları atabilecek, Türkiye ile diyalog halinde, halk ve Türkiye ile birlikte yürüyebilecek    bir adayın Cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini vurguladı. 

Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM KIBRISKapalı Maraş
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