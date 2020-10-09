MARAŞ BU ZAMANA KADAR NEDEN KAPALI KALDI?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 1974 çıkarmasından sonra yapılan anlaşma ile askeri bölge statüsünde tutulan Kapalı Maraş, dün kısmi olarak vatandaşlara açıldı.

Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar devam ederken, Kapalı Maraş’ta kısmi açılma ile halkın ziyaretine açıldı.

Kapalı Maraş bölgesi için girişimler, 2019 yılının yaz aylarında başlamıştı. Peki, Kapalı Maraş neden kapalı tutuluyordu? İşte, bölge hakkında bazı bilgiler…



KAPALI MARAŞ NEDEN KAPALI?

Kıbrıs'ın (KKTC) Maraş ya da diğer bir adıyla Varosha şehri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında tampon bölge oluşturması dolayısıyla alınan karar ile kapatıldı. 1974 yılında turizm anlamında önemli bir yere sahip olan Maraş Bölgesi, üzerinde 45 otel, 60 apartman ve 3 bin civarında ticari iş yeri bulunduruyordu. Dünyanın ilk 7 yıldızlı otelinin de ilk olarak buraya inşa edildiği iddialar arasında yer alıyor.

KKTC sınırları içerisinde yer alan Kapalı Maraş’ta 1974’ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu.

Maraş, diğer ismiyle ‘Hayalet Şehir’, Mağusa ilçesindeydi ve modern mimarisiyle dünyanın en lüks turizm merkezlerinden birisiydi.

Kıbrıs’ın gözde bölgelerinden Maraş’ın Yunanca ismi ise Varosha…

Maraş 13 Ağustos 1974 yılında İkinci Kıbrıs Harekâtı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

Sonra anlaşmalarla bölge, yerleşim ve iskana kapatıldı.

1974 öncesi Akdeniz’in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, Kıbrıs’ı ikiye ayıran ‘Yeşil Hat Tampon’ bölgesinde yer alıyor.



HER YER OTELLERLE DOLUYDU

TSK mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında da içeriye giriş kapatılmış durumdaydı.

Yalnızca arazi değeri 100 milyar doları aştığı tahmin edilen şehrin turizm yönündeki yapılanması 1960 yılında başlamıştı.

6.5 km uzunluğundaki deniz kıyısında boydan boya uzanan Maraş’ın, 1970’lerde adanın yüzde 50 üzeri oranda oteli bulunuyordu.

Yalnızca bu bölgenin otel yatak sayısı, bugünkü KKTC’deki toplam otel yatak sayısına eşit bir kapasiteye sahipti.

45 otel, 60 apartman otel, 3 bin civarı büyüklü küçüklü ticari iş yeri, 99 eğlence merkezi, 25 müze, 24 sinema ve tiyatro, 21 banka ve iki spor tesisi bulunuyordu.

SOPHİA LOREN, ELİZABETH TAYLOR GİBİ İSİMLER BİLE GELDİ

1970-1974 yılları arasında en parlak dönemini yaşayan şehirde bulunan ünlüler arasında Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch, Brigitte Bardot gibi sanatçılar yer alıyordu.

Zamanında Maraş’ta bulunan, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yaptığı Golden Sands Hotel, söylenenlere göre dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli...



46 YILDIR MARAŞ SOKAKLARINDA İNSAN YOKTU

Şehir genelinde 4 bin 469 ev, 143 resmi daire bulunuyordu. Ayrıca dokuz kilise, türbe ve mezarlık, sekiz okul da şehir de bulunanlar arasındaydı.

Bu bölge tek başına özellikle 1973 yılında bütün Kıbrıs’ın turizm sektöründeki toplam gelirinin yüzde 53,7’sini sağlıyordu.

46 yıldır kapalı ve terk edilmiş olan Kapalı Mraş, 8 Ekim 2020 tarihinde ‘Kısmi olarak’ halka açıldı ve ziyaretçi kabul etmeye başladı.