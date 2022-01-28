Maraş ile ilgili bir müracaatta Vakıfların ilgili taraf olması kabul edildi

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) huzurundaki davada, 1732/2011 başvuru numaralı dosya altında Maraş’ın kapalı kısmındaki (Varosha) bazı taşınmazlarla ilgili başvuruda, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin ilgili taraf olmak için yapmış olduğu başvuru Komisyon tarafından kabul edildi.

TMK, 28 Ocak tarihinde vermiş olduğu gerekçeli kararla, Vakıflar Örgütü, Din İşleri Dairesi ve Abdullah Paşa Vakfı’nın mülkiyet iddialarının mevcut olduğunu, ilgili müracaattaki hususların Vakfın olası mülkiyet haklarını veya menfaatini ilgilendirebileceğini ve bu nedenle, huzurundaki başvuruya ilgili şahıs olarak dahil edilmesinin ve Vakıflar Örgütü ile Din İşleri Dairesinin de ilgili müracaatta söz hakkı verilmesinin daha uygun ve adil olacağına karar verdi.

Vakıflar ve Din İşleri’nin, Kapalı Maraş bölgesinde mülkiyet haklarına dair yapmış olduğu iddiaları açısından önemli bir adım olarak kabul edilen kararla ilgili, detaylı olarak incelendikten sonra kamuoyuna daha kapsamlı bilgi verileceği ifade edildi.