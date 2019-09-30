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Maraş ile ilgili mektup BM Güvenlik Konseyi’ne gönderiliyor

Güney Kıbrıs, Türkiye ve KKTC tarafından kapalı bölge Maraş konusunda yürütülen çalışmaları BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet edeceği mektubunu 24 saat içerisinde gönderecek.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:27
Maraş ile ilgili mektup BM Güvenlik Konseyi’ne gönderiliyor

Güney Kıbrıs, Türkiye ve KKTC tarafından kapalı bölge Maraş konusunda yürütülen çalışmaları BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet edeceği mektubunu 24 saat içerisinde gönderecek.

Fileleftheros gazetesi; “Maraş Kapalı Oturumda” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın; Türkiye ve KKTC’nin kapalı bölge Maraş konusunda yürüttükleri çalışmaları BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet edeceği mektubunun 24 saat içerisinde gönderilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin söz konusu mektubu kapalı oturumda ele almasının beklendiğini iddia ederek, Rum hükümetinin hedefinin Maraş konusunda yeni bir Güvenlik Konseyi kararı çıkarılması değil, halihazırda mevcut olan kararların, Güvenlik Konseyi başkanlığı tarafından yapılacak bir açıklama veya bir “Press Line” aracılığıyla güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

İlk seçeneğin, BM Güvenlik Konseyi başkanının bir açıklama yayımlaması, ikinci seçeneğin ise konseyin görüşünün basın aracılığıyla duyurulması şeklinde olduğunu vurgulayan gazete, Rum hükümetinin mektubunun, BM Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis tarafından sunulmasının beklendiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
MaraşBM Güvenlik Konseyi’
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