Maraş'ın açılması için yasal çalışma yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, pandemi sürecinin devam ettiğini, ancak ekonomin canlanması için dünyaya açılmanın şart olduğunu belirtti. Tatar, “Felaket tellallığı yapanlar var ama kimse merak etmesin açılım sürecini de, ekonomik canlanmayı da başaracağız” dedi.

Başbakan Tatar, Maraş’ın açılması için yasal çalışma yaptıklarını da açıkladı.

Kıbrıs konusunda artık 2 devletli bir çözüm üzerinde durulmakta olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye ile diyalog halinde, halk ve Türkiye ile birlikte yürüyebilecek bir adayın Cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini vurguladı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar ve beraberindekiler, dün akşam İncirli, Türkmenköy ve Akdoğan’ı ziyaret ederek, bölge halkıyla buluştu.

Ziyaretlerde konuşan UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, Başbakan Ersin Tatar’ın halkın sorunlarını dinlemek ve hükümet çalışmalarını anlatmak amacıyla ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirterek, halkın ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirip teşekkür etti.



SANER: “HÜKÜMET BAŞARILIDIR”

UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner de ziyaretlerde yaptığı konuşmada, hükümetin göreve gelmesinin ardından birçok başarılı çalışmalara imza attığını, pandemi sürecinde de 80 gün sıfır vakanın ardından dünyayla bütünleşmek gereği kapıların açıldığını, dünya geneline bakıldığında ülkede büyük bir başarıdan bahsetmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Saner, hükümetin Türkiye ile imzaladığı iki ekonomik protokol sayesinde 3 milyar TL kaynağın ülkeye gelmesinin kararlaştırıldığını bunun 750 milyonunun geçen yıl geldiğini, geri kalanın da bu yıl geleceğini söyledi.

Ersan Saner, bu kaynakların ekonominin rahatlaması ve sektörlerin harekete geçmesi için büyük önem taşıdığını kaydetti.



“TATAR CUMHURBAŞKANI SEÇİLMELİDİR”

Hükümetin, KKTC vatandaşı çalışanın sosyal sigorta yatırımının % 75’ini ve ilk kez konut alacaklara 300 bin TL’lik kredi verileceğini ve bunun % 3’lük kısmını devletin karşılaması gibi başarılı çalışmaları da hayata geçirdiğini açıkladı.

Saner konuşmasında, 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek, ülkenin geleceğinde söz sahibi olabilmek için Başbakan Ersin Tatar’ın bu makama getirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, halkın desteğini beklediklerini ifade etti.

Ziyaretlerde konuşan Başbakan Ersin Tatar da, ülke olarak pandemi nedeniyle zor günlerden geçildiğini, böyle bir dönemde ekonomik başarılara imza atmanın kolay olmadığını ancak hükümetin Türkiye ile işbirliği yaparak zor olanı başarmaya kararlı olduğunu belirtti.

KKTC’nin pandemi sürecini başarı ile yönettiğini, şimdi bunu açılım süreci ve ekonomik çarkların dönmeye başlaması ile tamamlamak istediklerini ifade eden Başbakan Tatar şöyle konuştu:

“Birileri başarılarımızı gölgelemek için inanılmaz bir gayret içine girdi. Bu memlekete bir tek çivi çakamayanlar, görevde oldukları süre içinde bizim için çok önemli olan Türkiye ile ekonomik protokol imzalanmasını gerçekleştiremeyenler, Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek yerine bozanlar şimdi ekonomik konularda yaptıklarımızı gölgelemek için felaket tellallığına başladılar.

Kimse merak etmesin açılım sürecini de başarı ile tamamlayacağız. Tamamen dünyadan izole olmak mümkün değildir. Ekonominin canlanması için açılım şarttır. Tedbirler alınmıştır ve alınmaya devam edilecektir.

Pozitif vaka çıkarsa bunların üstesinden gelebilecek durumdayız.

Turizmimizi canlandıracak, yüksek öğrencim için ülkemize öğrencilerin gelmesini sağlayacak, kredi imkanları ile sanayicimizi, esnafımızı ayakta tutacağız. KKTC’nin ekonomik olarak daha güçlenmesi, halkımızın refah seviyesi bizim temel gayemizdir. Bizi diğer partilerden farklı kılan da budur. Biz şikayet etmek yerine çözüm üretiriz, proje yapar, uygulamaya koyarız. Rum tarafının bizimle çözüm yapması için taviz vermek yerine Devletimizi, halklımızı güçlendirmeyi asıl hedef olarak görürüz.”



MARAŞ’IN AÇILMASI İÇİN YASAL ÇALIŞMA YAPILIYOR

Maraş’ın açılması konusunda da açıklamada bulunan Tatar, bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması aşamasında olduklarını ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar, Maraş’ın Türk yönetiminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da dikkate alınarak, Taşınmaz Mal Komisyonu marifeti ile yerleşime ve turizme açılması politikasının izlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak da konuşan Başbakan Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin devletin, ülkenin güvenli geleceğinde söz sahibi olabilmek için dürüst, açık ve şeffaf bir siyaset anlayışı ile birlik beraberlik içinde çalışmalarına hız vererek sürdürmek durumunda olduğunu söyledi.

Tatar, artık Kıbrıs’ta 2 devletli bir çözümden sonra huzur ve barışın olabileceğinin netleştiğini, atılacak adımlar olduğunu, bu adımları atabilecek, Türkiye ile diyalog halinde, halk ve Türkiye ile birlikte yürüyebilecek bir adayın Cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Tatar ve beraberindekiler ziyaretleri kapsamında İncirli’de yapılmakta olan çim sahayı da yerinde inceledi.