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Maraş'ın ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı

KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıl sonra bir bölümü halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ı ziyaret eden turist sayısı 150 bin oldu.

22 Haziran 2021 Salı 11:14
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Maraş'ın ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı

46 yılın ardından bir bölümü açılan Kapalı Maraş, koronavirüse ve KKTC'de bir süre uygulanan tam kapanma sürecine rağmen 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi. 

8 Haziran 2021'de yapılan son düzenlemeyle, Maraş'ın kamuya açık bölümleri 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. 

Plajlar kullanımına hazır

Gazimağusa Belediyesi, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmeleri için büfeler ve bisiklet kiralama noktalarıyla hizmet veriyor.

Ziyarete açık bölgede bulunan plaj bölgesine Gazimağusa Belediyesi tarafından plaj şemsiyeleri ve şezlonglar yerleştirilirken, can güvenliği ve sağlık tedbirleri kapsamında cankurtaran da görevlendirildi.

Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı ve içindeki tesislerin çalışmaların bitirilmesinin ardından hizmete sunulması bekleniyor.

Maraş'ta yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, görsel güzellik anlamında da bölgeye katkı sağlıyor.

KKTC'de COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yaz aylarında bölgenin çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Kapalı Maraş
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