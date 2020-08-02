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Maraş kilidi açılıyor

İngiliz Daily Mail gazetesi corona salgınının sona ermesinden sonra 46 yıldır kapalı olan KKTC’deki Maraş bölgesinin yeniden açılacağını duyurdu.

02 Ağustos 2020 Pazar 10:56
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Maraş kilidi açılıyor

İngiliz Daily Mail gazetesi corona salgınının sona ermesinden sonra 46 yıldır kapalı olan KKTC’deki Maraş bölgesinin yeniden açılacağını duyurdu. KKTC Hükümeti Türkiye ile birlikte kenti onaracak.

Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı KKTC'deki ‘'Hayalet şehir'' Maraş için düzenlenen ‘'Kapalı Maraş Açılımı'' toplantısının ardından yapılan envanter çalışmaları tamamlandı.

KKTC'nin Mağusa kentinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş kentinin yeniden imar edilerek dünya turizmine kazandırılması amaçlanıyor. İngiliz Daily Mail gazetesi de corona virüsü salgınının sona ermesinin ardından Maraş'ın yeniden açılacağını yazdı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu girişime karşı çıkarken KKTC hükümeti, Türkiye ile işbirliği içinde kentin onarımını başlatmayı hedefliyor.

VAKIF MALLARI

Bölgenin alt yapısının yenilenip imarı için, 10 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğu hesaplanıyor. Bölgede envanter çalışmaları tamamlandı ve gayrimenkullerin büyük bölümünün KKTC'deki vakıflara ait olduğu belirlendi. Maraş'ta Rum ve İngilizlere ait turistik otel ve konutlar ile arsalar da bulunuyor.

Maraş'ın açılması sürecinde mülklerin sahip ve mirasçılarından KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurmaları istenecek. AİHM'in onay verdiği komisyon, mülkiyet davaları için iade, takas ya da tazminat kararı alıyor. Maraş'ta işletmesi bulunan İngiliz, ABD ve Alman şirketlerine de aynı çağrı yapılacak, imara katkı karşılığı malları iade edilebilecek.

Maraş, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sonrası yerleşime kapandı ve Kıbrıs sorununun çözümünde pazarlık konusu oldu. 46 yıldır askeri bölge olarak kullanılan Maraş'ta sadece askeri orduevi ile iki kız yurdu faal olarak çalışıyor.

DÜNYA SOSYETESİ ORADAYDI

8 kilometre uzunluğunda kumsalı olan, Marilyn Monroe ve Sophia Loren'in de evlerinin bulunduğu ‘Hayalet Şehir' Maraş'ta 1974 yılına kadar Richard Burton, Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor gibi ünlü isimler de tatillerini geçirmişti. İngiliz Kraliyet ailesine ait Golden Sands otelinin de yer aldığı Maraş'a yılda 750 bin turist geliyordu. Kentte 10 bin yatak kapasiteli, 105 otel ile 100 eğlence merkezi, 4 bin 700 adet de konut bulunuyor. Şimdi yeniden eski günlerine dönecek.

Anahtar Kelimeler:
Kapalı Maraş
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