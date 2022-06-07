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Maraş konusunda, AKPM'ye rapor sunulacak!

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Maraş Raportörü Piero Fassino, kapalı Maraş konusunda AKPM'ye bir rapor sunmak üzere KKTC'de temaslarda bulunuyor.

07 Haziran 2022 Salı 13:02
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Maraş konusunda, AKPM'ye rapor sunulacak!
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Maraş Raportörü Piero Fassino, Kapalı Maraş konusunda bir durum tespiti yapmak ve akabinde AKPM'ye bir rapor sunmak üzere KKTC'de temaslarına başladı.

İlk ziyaretini sabah 09.00'da KKTC'ye gelerek kapalı Maraş'a yapan Fassiona'ya, ziyaretinde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Özdemir Berova ve Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Milletvekili Armağan Candan eşlik etti.

Kapalı Maraş'taki ziyarette Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, açılan kamu alanları hakkında bilgi verdi.

Gün içerisinde kapalı Maraş konusunda bilgi almak ve istişarede bulunmak amacıyla sırasıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, Mecliste temsil edilen partileri, Taşınmaz Mal Komisyonu'nu ve Vakıflar İdaresi'ni ziyaret edecek olan Fassino, yarın da Güney Kıbrıs'ta resmi temaslarda bulunduktan sonra adadan ayrılacak.

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