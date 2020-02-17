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“Maraş konusunda hükümetin tutumu değişti”

CTP Milletvekili Akansoy, “Maraş’ta sadece envanter çalışması yapılacağı söylendi, ancak sonuç yok, Maraş konusu ile ilgili hükümetin tutumu dünden bugüne değişti” dedi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:00
“Maraş konusunda hükümetin tutumu değişti”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, ilk olarak Maraş’ın açılmayacağı, sadece envanter çalışması olacağı söylendiğini, ancak çalışma ile ilgili bir sonuç olmadığını belirtti ve “Maraş konusu ile ilgili hükümetin tutumu dünden bugüne değişti” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununun kapanmış bir konu olmadığının altını çizen Asım Akansoy, seçimlerden sonra 5’li konferans beklendiğini işaret ederek, “Seçimden sonra Maraş konusu gündeme gelecektir. Maraş konusunda, kapsamlı çözümü dikkate alınarak adım atılmalı” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiAsım AkansoyKapalı MaraşMaraş Açılımı
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