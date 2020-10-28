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Maraş, Konya Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde yeniden inşa edilecek

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Maraş bölgesinde yapılacak çalışmaların Konya Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde gerçekleştirileceğini söyledi.

28 Ekim 2020 Çarşamba 13:06
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Maraş, Konya Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde yeniden inşa edilecek

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kapalı Maraş’ın bir kısmının açılmasının ardından bölgeye ziyarette bulundu.

Murat Kurum’a KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TOKİ heyeti ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter eşlik etti.

Bölgedeki incelemelerini tamamladıktan sonra basına demeç veren Kurum, konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a şükranlarını ileterek başladı.

“KKTC İLE TÜRKİYE SİYASİ VE EKONOMİK ALANDA BİR BÜTÜNDÜR”

Kardeşlik ruhuyla siyasi ve ekonomik alanlarda KKTC’nin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Kurum, Türkiye ile KKTC’nin bir bütün olduğunu söyledi.

KKTC ile Türkiye’nin çevre ve şehircilik alanında iş birliği içerisinde olduğunu aktaran Kurum, Maraş bölgesini ihya ve inşa etmek için bu bölgede incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

“MARAŞ, KONYA BELEDİYESİ VE TOKİ İŞ BİRLİĞİNDE YENİDEN İNŞA EDİLECEK”

Bölgede yapılacak çalışmaların Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle yapılacağını belirten Murat Kurum, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesinde yanında olacağının altını çizdi.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

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