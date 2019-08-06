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“Maraş, ne çözüm sonrasına ertelenecek ne de kavga vesilesi yapılacak bir konudur”

06 Ağustos 2019 Salı 11:09
“Maraş, ne çözüm sonrasına ertelenecek ne de kavga vesilesi yapılacak bir konudur”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, Kapalı Maraş’ın çözüm sonrasına ertelenmeyecek bir konu olduğunun altını çizdi.

Erhürman paylaşımında şunları kaydetti:

”Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Maraş, ne çözüm sonrasına ertelenecek ne de uluslararası toplumla kavga vesilesi yapılacak bir konudur. Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Maraş’ta, diyalog, çok yanlı diplomasi ve akıl yoluyla, hem kendi ayakları üzerinde duran bir ekonominin yaratılmasına hem de kapsamlı çözümün zorlanmasına hizmet edecek bir çözüm üretmek mümkündür. Enerjimizi bu çözümün üretilmesine harcamak gerekir.”

(BRT/SM)

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Erhürman
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