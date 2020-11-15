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Maraş ziyareti sonrasında Erdoğan ve Tatar'dan açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti kapsamında 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş'ı ziyaret etti.

15 Kasım 2020 Pazar 17:21
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Maraş ziyareti sonrasında Erdoğan ve Tatar'dan açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti kapsamında 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş'ı ziyaret etti.

Erdoğan, Kapalı Maraş'ta bulunan taşınmazlara ilişkin, şunları kaydetti:

"Taşınmaz Mal Komisyonunun devreye girmesiyle güneyde kimler varsa müracaat etmek suretiyle hepsinin bedeli ödenir."

"Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız." 

"Bugün Kapalı Maraş bölgesine attığımız bu adım, 15 gün önce kapalı Maraş bölgesiyle ilgili atılan adım ve süratle yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri bellidir. Burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir."


 

Son Güncelleme: 15.11.2020 18:45
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