Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

Maraş’a 1 Yılda 240 Bin Civarında Ziyaretçi…

1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan KKTC sınırları içindeki Maraş’ın, Bakanlar Kurulu kararıyla kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünün ziyarete açılmasının üzerinden bir yıl geçti…

07 Ekim 2021 Perşembe 14:28
101 Okunma
Maraş’a 1 Yılda 240 Bin Civarında Ziyaretçi…
banner108

Yarın, Kapalı Maraş’ın bir bölümünün halkın ziyaretine açılmasının yıl dönümü…

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için sürdürülen müzakerelerde zaman zaman gündem konusu olan Maraş’ta, 46 yıl sonra yapılan düzenlemelerin ardından ziyaretçilerin bölgeye girişi, 8 Ekim 2020’de başlamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım 2020’de KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünde adaya yaptığı ziyarette Kapalı Maraş bölgesini de ziyaret etmişti.

BİR YILDA YAKLAŞIK 240 BİN ZİYARETÇİ

Kademeli açılma sürecinin ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte yüzde 3,5’lik kısmı askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivilleştirilen Kapalı Maraş’ın ziyarete açık kısmını, bir yılda yaklaşık 240 bin civarında kişi ziyaret etti.

KKTC vatandaşlarının yanı sıra turistler tarafından da ziyaret edilebilen Kapalı Maraş’ta açıldıktan yaklaşık bir ay sonra ziyaretçilerin bisiklet turu yapmasına olanak sağlandı. Bisiklet kiralama noktası ve büfeler hizmete sunuldu.

Ziyaretçilerin denize girmesine de imkan verilen halka açık bölümde, yaz sezonunda iki plaj halkın kullanımına açıldı.

Çevre ve peyzaj düzenlemeleri de yapılan bölgede bulunan Bilal Ağa Mescidi yeniden ibadete açıldı. Ayrıca çay bahçesi de hizmete girdi.

Ziyaretlerin yanı sıra bölgede sosyal etkinlikler de yapılıyor.

Kapalı Maraş’taki tarihi açılışı KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan çok sayıda basın mensubu takip etmiş ve canlı yayınlar gerçekleştirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
MaraşKapalı Maraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı, ekonomiye ilişkin açıklama yaptı
Arıklı, ekonomiye ilişkin açıklama yaptı
76'sı yerel, 87 pozitif vakaya rastlandı
76'sı yerel, 87 pozitif vakaya rastlandı
Sarıçizmeli: Hepinize tüm kalbim ile sarılacağım
Sarıçizmeli: Hepinize tüm kalbim ile sarılacağım
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim