Maraş’ı 2 ayda 73 bin 227 kişi ziyaret etti

Maraş’ın kısmi açılımının üzerinden 2 ay geçti. Bölgenin canlandırılması için çeşitli çalışmalar devam ederken, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş ziyaretinden bir gün önce başlatılan kimlik kontrollü giriş uygulaması bu hafta itibari ile kaldırıldı. Yetkili makamdan edinilen bilgilere göre 2 ay içerisinde Maraş’ı 73 bin 227 kişi ziyaret etti.

Maraş’ta ışıklandırma ve kaldırımlara yapılan ahşap ve halatlı bariyer çalışmaları devam ediyor. Yürütülen çalışmalarla Maraş’ın geneline led ışık sistemli sokak aydınlatmaları montajlanıyor.

Maraş’ta bisiklet turları da büyük ilgi görüyor. Maraş’ı bisiklet kiralayıp gezen ziyaretçiler, büfelerden de yiyecek ve içecek satın alıp 46 yıllık ölü kenti ilgi ve merakla geziyor.

Edinilen istatistiksel bilgilere göre, 8 Ekim tarihinde açılan Maraş’ı Ekim ayında 46 bin 55 kişi, Kasım ayında 25 bin 730 kişi, Aralık ayının ilk haftasında ise bin 442 kişi ziyaret etti.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI